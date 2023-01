Höchster Lotto-Gewinn ging 2022 nach Berlin

Ein Berliner konnte sich im vergangenen Jahr über den höchsten Lotto-Gewinn der Geschichte freuen: Mit satten 120 Millionen Euro habe ein Eurojackpot-Spieler aus der Bundeshauptstadt den höchsten je in Deutschland verteilten Lotteriegewinn erhalten, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) am Mittwoch in Hannover mit. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr in Berlin 10 neue Lotto-Millionäre. In Brandenburg gab es 6 Glückspilze mit Millionengewinn, in Sachsen-Anhalt 3 und in Mecklenburg-Vorpommern 2.