Bundesregierung will Lagebild zu Silvesterkrawallen abwarten

Zu den Angriffen auf Polizei und Feuerwehrleute in der Silvesternacht lässt das Bundesinnenministerium ein deutschlandweites Lagebild erstellen. Aus einigen größeren Bundesländern seien dafür noch keine Zahlen eingegangen, weshalb dies noch einige Tage in Anspruch nehmen könne, sagte der Sprecher des Ministeriums, Maximilian Kall, am Mittwoch in Berlin.