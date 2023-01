Seniorpartner in School (SiS) schlägt eine Brücke zwischen Alt und Jung

Der Berliner Verein Seniorpartner in School hilft Schulkindern, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. Denn Streiten will gelernt sein.

Die Seniorenpartnerinnen Birgit Johannssen (r.) und Gisela John in einem Mediationsgespräch mit Schulkindern. Derzeit ist der Verein an 51 Berliner Schulen im Einsatz.

Berlin. Wenn in der Schule ein Kind einem anderen ein Spielzeug wegnimmt oder ein Kind ausgegrenzt und geärgert wird, kann das schon einmal böse enden. Denn streiten will gelernt sein. Und zwar am besten möglichst früh, meint Gabriele Stoerk. Sie ist Vorstandsmitglied des Vereins Seniorpartner in School (SiS) Berlin, in dem sich Senioren als Mediatoren und Ansprechpartner für Schulkinder einsetzen, um ihnen bei gewaltfreier Konfliktlösung zu helfen und ihre sozialen Kompetenzen zu stärken.

Dass Kinder sich streiten und manchmal wütend sind, ist zwar keine Seltenheit und auch nichts Neues. Doch häufig bräuchten die jungen Menschen bei ihren Problemen und Sorgen zusätzliche Hilfe, erklärt Stoerk. Deswegen wurde bereits 2001 in Berlin der Verein Seniorpartner in School mit der Idee gegründet, die Zeit und Lebenserfahrung von Senioren zu nutzen, um Kinder in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen bei Problemen zu helfen. Inzwischen ist SiS deutschlandweit vertreten und bietet Kindern an mehr als 300 Schulen ein offenes Ohr für alle ihre Sorgen.

„Die Kinder kommen freiwillig zu uns, es wird niemand gezwungen“, macht Beate Kienemund, die stellvertretende Vereinsvorsitzende deutlich. Einmal pro Woche sind dafür immer jeweils zwei Senioren für vier bis fünf Stunden in der Schule und stehen den Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung. „Die Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen zu uns“, so Kienemund. Häufig handele es sich um Streitereien unter Freunden, Ausgrenzung, Streit um Spielgeräte oder Prügeleien.

Oft stellt sich das Problem als Missverständnis heraus

Der Auslöser für all das sei, so Stoerk, jedoch fast immer der gleiche: „Ganz oft stellt sich das Problem im Laufe des Gesprächs als Missverständnis heraus. Aber in dem Moment des Konfliktes siegt bei den Kindern oft die Wut und die Voreingenommenheit.“ Wenn die Kinder im Gespräch mit den Seniorpartnern dann aber in Ruhe schildern, was in ihren Augen passiert ist und sich einmal die Sicht des anderen Kindes anhören, komme häufig die Erkenntnis, dass die Situation nur unterschiedlich wahrgenommen wurde.

Doch auch, wenn das einmal nicht der Fall ist, sei es nicht die Aufgabe der Seniorpartner, das Verhalten der Kinder zu bewerten oder jemanden zu sanktionieren. „Wir sind allparteilich und möchten vor allem zwischen den Kindern vermitteln“, meint Kienemund und erklärt, dass die Mädchen und Jungen deswegen auch möglichst selbst eine Lösung finden sollen. „Wir helfen ihnen nur, dorthin zu kommen, indem wir ihnen das Handwerkszeug dafür mitgeben“, erklärt die Seniorpartnerin. Sie bezeichnet die Gespräche als „Friedensgespräche“, denn ihnen gehe es, wie der Name schon sagt, um die Friedensstiftung: „Streiten ist überhaupt nicht schlimm und sogar wichtig, aber man muss wissen, wie man streitet“, so die stellvertretende Vorsitzende.

Um den Kindern diese wichtige Fähigkeit zu vermitteln, gebe es neben dem offenen Austausch ganz unterschiedliche Methoden wie zum Beispiel ein Friedenskartenspiel und den Friedensteppich. Der bunte Teppich funktioniert ähnlich wie das Hüpfspiel Himmel und Hölle: Die Kinder hüpfen verschiedene Felder ab, auf denen es unter anderem darum geht, die eigenen Gefühle zu beschreiben und sich in den anderen hineinzuversetzen. „Häufig wissen Kinder gar nicht, wie sie sich fühlen, geschweige denn, wie sie ihre Gefühle und Bedürfnisse beschreiben sollen“, sagt Stoerk.

Der Verein entlastet auch die Lehrkräfte

Im Laufe des Gesprächs und anhand der Spiele würden die Kinder somit häufig nicht nur eine Lösung für ihr Problem finden, sondern es helfe ihnen auch dabei, herunterzukommen und einmal alles loszuwerden. „Für die Kinder soll etwas Greifbares entstehen, auch darum geht es uns“, sagt die Seniorpartnerin. Häufig gingen die Kinder viel ruhiger aus dem „Raum der guten Lösungen“ und seien nach einem solchen Gespräch auch im Unterricht wieder konzentrierter und aufmerksamer. Anstatt auf ihren Streit könnten sie sich dann wieder auf den Unterricht fokussieren.

Die Seniorpartner in School stellen somit nicht nur eine große Bereicherung für die Kinder selbst dar, sondern sie entlasten auch die Lehrkräfte. „Unser großer Vorteil ist, dass wir sehr viel Zeit haben und in aller Ruhe mit den Kindern sprechen können“, erklären die Seniorpartnerinnen. Eine Rolle spiele außerdem ihre Unabhängigkeit vom Schulbetrieb, denn dadurch könnten sie eine neutrale Position einnehmen, erzählen sie weiter. Trotzdem betonen sie, dass die Seniorpartner lediglich ein ergänzendes Angebot darstellen und zum Beispiel keine Schulsozialarbeiter ersetzen. „Wir sind dazu ausgebildet, zu vermitteln und Konflikte zu lösen, aber wir haben keine weitergehende Zuständigkeit und sind auch keine professionellen Psychologen“, erklärt Beate Kienemund.

Helfende müssen eine Mediationsausbildung absolvieren

Wenn man Seniorpartner werden möchte, ist daher auch nicht entscheidend, welchen Beruf man einmal ausgeübt hat. Eine Mediationsausbildung, die mit Theorie und vielen praktischen Übungen über insgesamt 90 Stunden geht, müsse aber jeder angehende Seniorpartner absolvieren, um die nötigen Fähigkeiten zu erwerben. „Ganz wichtig ist, dass man als Seniorpartner lernt, sich zurückzuhalten, um den Kindern in Ruhe zuzuhören und sie auch selbst überlegen zu lassen“, so Gabriele Stoerk.

Zwei Mal im Jahr biete der Verein die Ausbildung an: Im kommenden Frühjahr werde eine Online-Ausbildung per Videokonferenzen und im Herbst 2023 eine in Präsenz stattfinden. Für beide Kurse gebe es noch Plätze, und interessierte Senioren seien herzlich eingeladen mitzumachen, sagt Kienemund. „Momentan sind wir in Berlin an 51 Schulen aktiv. Aber es gibt weitere, die Interesse an unserem Angebot haben, deswegen sind wir immer offen für neue Mitglieder“, fährt sie fort und erklärt, dass es aus mehreren Gründen attraktiv sei, Seniorpartner zu werden: Damit würde man sich zum einen für die Kinder engagieren, und zum anderen könnten auch die Seniorpartner selbst einiges aus dem Dialog der Generationen mitnehmen.

„Man lernt nicht nur viel über Gesprächsführung und einen mediativen Umgang miteinander, sondern die Gespräche mit den Kindern sind auch unheimlich erfüllend“, so die stellvertretende Vorsitzende. Und schließlich ist das auch eines der Ziele des Projektes: eine Brücke zwischen Jung und Alt zu schlagen.

