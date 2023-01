Nach Cyberangriff kein Lotto-Tipp online mehr möglich

Wegen eines Cyberangriffs können Lotto-Spieler ihren Tipp auch bei Lotto Brandenburg nicht mehr online abgeben. Wie die Sprecherin der Lotto-Gesellschaft in Potsdam, Antje Edelmann, am Dienstag sagte, wurde das Internetangebot aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Mutmaßliche Cyberkriminelle hätten über den Jahreswechsel und am Montag versucht, auf Kundenkonten zuzugreifen.