OB Wilke schockiert über Angriffe gegen Polizisten

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke, hat sich schockiert über Angriffe auf Polizisten in seiner Stadt in der Silvesternacht gezeigt. „Da rücken Einsatzkräfte aus, um ihren Dienst zu tun - auch in der Silvesternacht, um für uns alle da zu sein und dann werden die tatsächlich attackiert (...) das ist natürlich vollkommen inakzeptabel“, sagte Wilke am Montagabend dem Stadtradio 91,7 Oderwelle.