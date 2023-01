Fokussiert zum Saisonziel: Unions Knoche fordert Basics ein

Die hohen Niederlagen in der Fußball-Bundesliga vor der WM-Pause hallen beim 1. FC Union Berlin auch noch in der Vorbereitung auf die restliche Spielzeit nach. „Das war viel, was bestraft wurde in den zwei, drei Spielen. Das hat sich im Urlaub schlecht angefühlt“, sagte Union-Verteidiger Robin Knoche nach dem Vormittagstraining im Trainingslager im spanischen Campoamor am Dienstag. Union hatte in den drei Spielen vor der WM-Pause bei Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg sowie gegen den FC Augsburg lediglich einen Zähler geholt und war vom ersten Platz auf den fünften Tabellenrang zurückgefallen.

Campoamor –. Die hohen Niederlagen in der Fußball-Bundesliga vor der WM-Pause hallen beim 1. FC Union Berlin auch noch in der Vorbereitung auf die restliche Spielzeit nach. „Das war viel, was bestraft wurde in den zwei, drei Spielen. Das hat sich im Urlaub schlecht angefühlt“, sagte Union-Verteidiger Robin Knoche nach dem Vormittagstraining im Trainingslager im spanischen Campoamor am Dienstag. Union hatte in den drei Spielen vor der WM-Pause bei Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg sowie gegen den FC Augsburg lediglich einen Zähler geholt und war vom ersten Platz auf den fünften Tabellenrang zurückgefallen.

Der 30 Jahre alte Innenverteidiger macht dafür auch ein wenig die erfolgreiche Aufholjagd in der Gruppenphase der Europa League verantwortlich. Nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Union Saint-Gilloise am 3. November hatte die Mannschaft von Union-Trainer das internationale Überwintern erreicht, ehe sich die englische Woche mit insgesamt elf Gegentore anschloss. „Ein bisschen Anspannung war nach dem Spiel in Belgien abgefallen. Vielleicht fehlten am Ende ein, zwei Prozent“, sagte der frühere Wolfsburger, „jetzt ist es verflogen. Wir konzentrieren uns wieder darauf, was wir können.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Knoche fordert deshalb von seinen Mannschaftskollegen einen ständigen Fokus ein: „Es gehört zu jeder Situation dazu, fokussiert zu sein. Je näher der Ball zum Tor kommt, umso fokussierter solltest du sein.“ Im Trainingslager übt die Mannschaft deshalb neben der in den letzten zweieinhalb Jahren zumeist angewendeten Dreierkette auch das System der Viererkette ein, um flexibler agieren und auf die Erfolgsspur zurückkehren zu können.

Trotz der bis auf die drei letzten Partien bisher erfolgreich verlaufenden Vorrunde weicht auch Knoche keinen Deut vom Ziel Klassenerhalt ab. „Das formulierte Ziel bleiben die 40 Punkte. Alles, was darüber ist, nehmen wir gerne mit. Aber erst einmal müssen wir die Basics abrufen.“ Union weist nach 15 Spielen 27 Zähler auf.