60.000 Euro für Härtefallfonds für politisch Verfolgte

Potsdam (dpa/bb). Wer in der DDR politisch verfolgt wurde, kann auch in diesem Jahr Hilfe über Brandenburgs Härtefallfonds in Anspruch nehmen. Das Land stelle erneut 60.000 Euro zur Verfügung, teilte die Beauftragte des Landes zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, am Dienstag in Potsdam mit. Anträge dafür könnten ab sofort gestellt werden. Der Fonds war im vergangenen Jahr um 10.000 Euro auf 60.000 Euro aufgestockt worden.

„Aus meiner Arbeit heraus weiß ich, wie wichtig für ehemals politisch Verfolgte neben der Beratung auch die Verbesserung ihrer Lebenssituation ist“, sagte die Aufarbeitungsbeauftragte. Ihr Team begleite den Prozess der Beratung und Zuwendung intensiv, um noch mehr Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Der Fonds ist für Menschen in wirtschaftlichen Notlagen vorgesehen, die in der sowjetischen Besatzungszone oder in der DDR politisch verfolgt wurden und ihren Wohnsitz in Brandenburg haben.

Die Mittel sind zum Beispiel vorgesehen für selbstbestimmtes Wohnen, eine alters- und behindertengerechte Ausstattung von Wohnraum und für bessere Mobilität. Sie würden auch für Gesundheitsausgaben wie Zahnprothesen und Hörgeräte gezahlt, die nicht von Krankenkassen übernommen werden oder für die ein hoher Eigenanteil bestehe. Das gilt ebenso für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die nicht oder nicht genug gefördert werden, um für längere Zeit Arbeit zu finden.