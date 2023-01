Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt um 0,1 Prozentpunkte

Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist erneut leicht gesunken. Im Dezember waren 175.050 Menschen in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 541 weniger als im November und 4241 weniger als vor einem Jahr. „Ein Grund für den leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit liegt im traditionell starken Weihnachtsgeschäft und betrifft hauptsächlich die Bereiche Handel, Logistik und Zeitarbeit“, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, laut Mitteilung.