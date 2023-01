Silvester-Randale: Berlin will bundesweite Lösung

In Berlin gab es Silvester wieder zahlreiche Einsätze für Polizei und Feuerwehr - so bereits einen Tag vor dem Jahreswechsel an der Pallasstraße in Schöneberg.

Feuerwerk explodiert in der Luft vor dem Park Inn Hotel am Alexanderplatz. Der gehört zu den Böller-Verbotszonen in der Hauptstadt.

In der Notrufannahme der Feuerwehr-Leitstelle in Charlottenburg Nord arbeiten in der Silvesternacht 77 Frauen und Männer bis 7 Uhr morgens.

Zahlreiche Menschen stehen am Silvesterabend hinter einer Absperrung an der Straße Unter den Linden.

Ein Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr ist in der Silvester-Nacht in Berlin-Schönberg unterwegs.

Am Silvester-Abend werden in der Umgebung der Böllerverbotszone Steinmetzkiez in Schöneberg Feuerwerke gezündet.

In der Knobelsdorffstraße in Charlottenburg brannten in der Silvesternacht mehrere Autos.

Berlin. Wer in der Silvesternacht Rettungskräfte oder Polizisten angegriffen hat, sollte dafür aus Sicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser unbedingt strafrechtliche Konsequenzen spüren. Eine erneute Gesetzesänderung hält die SPD-Politikerin dagegen nicht für nötig. „Die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei- und Rettungskräften sind in den letzten Jahren – zu Recht – erheblich verschärft worden“, sagte Faeser am Montag. Nun zeige sich, wie notwendig die Gesetzesänderung von 2017 gewesen sei. Entscheidend sei, dass diese Strafvorschriften nun auch mit aller Konsequenz gegen „Chaoten und Gewalttäter“ angewandt und durchgesetzt würden. „Empfindliche Freiheitsstrafen können damit verhängt werden“, betonte die Ministerin.

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, sagte: „Jeder gezielte Angriff auf einen Mensch in Uniform muss zu Ermittlungen und einer Gerichtsverhandlung mit hartem Urteil führen.“ Zudem müsse jeder Übergriff auf Beschäftigte der Polizei aktenkundig gemacht werden, denn nur so entstehe ein realistisches Bild.

Gezielte Angriffe auf Einsatzkräfte

In mehreren Städten waren Polizei- und Rettungskräfte in der Silvesternacht bei ihrer Arbeit behindert sowie mit Böllern und Raketen beschossen worden. Nirgends nahmen diese Attacken jedoch ein solches Ausmaß an wie in Berlin. Feuerwehr und Polizei zählten in der Hauptstadt insgesamt 33 verletzte Einsatzkräfte. Auch am Neujahrstag wurden Einsatzkräfte mit Böllern attackiert. So explodierte etwa am Sonntagabend in Kreuzberg neben Beamten ein pyrotechnischer Gegenstand, als sie abbrennende Böller auf einem Gehweg überprüften, wie die Berliner Polizei am Montag berichtete. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen. Er muss sich wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Auch am Sonntagabend wurden Feuerwehrleute in Neukölln aus einer Jugendgruppe heraus mit Feuerwerk beschossen. Die Polizei nahm einen 15-Jährigen vorübergehend fest.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) fordert nach den Angriffen nun eine bundesweite Debatte über Konsequenzen. „Es gibt hier natürlich Gesprächsbedarf, das ist völlig klar“, sagte Giffey am Montag. „Es ist auch klar, es wird nicht nur eine Berliner Diskussion sein können, es muss eine bundesweite Diskussion sein. Wir können bestimmte Regelungen nicht alleine in Berlin treffen.“

Giffey forderte eine konsequente und schnelle Strafverfolgung. Sie machte zudem darauf aufmerksam, dass Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Januar den Vorsitz der Innenministerkonferenz übernehme und schon zugesagt habe, das Thema dort anzusprechen. „Dort gehört es auch hin“, sagte Giffey. „Die Innenminister aller Bundesländer müssen sich darüber beraten, wie man künftig mit dieser Situation umgeht.“

Spranger fordert zusätzliche Bodycams

Nach den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr hält Spranger rund 4000 zusätzliche Bodycams für die Einsatzkräfte für erforderlich. Die Körperkameras seien nötig, um eine „rechtssichere Strafverfolgung“ zu gewährleisten, und dienten der Abschreckung, sagte die Innensenatorin am Montag. Derzeit sind 300 Geräte im Einsatz, 50 davon bei der Berliner Feuerwehr.

„Ich werde mit allen Beteiligten über weitergehende Schutzmaßnahmen und Lösungsansätze sprechen“, erklärte Spranger. Gespräche dazu seien auch mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik und Landesbranddirektor Karsten Homrighausen geplant. Die reinen Beschaffungskosten für die bisherigen 300 Kameras betrugen laut Senatsinnenverwaltung 275.000 Euro. Berlin hatte erst im vergangenen Dezember den Testbetrieb mit 30 der kleinen Kameras an der Uniform ausgeweitet. Die in der Hauptstadt mitregierenden Grünen und Linken sehen die Bodycams eher skeptisch. In anderen Bundesländern und bei der Bundespolizei werden die Geräte schon seit Jahren genutzt.

In der Silvesternacht hatten Polizei und Feuerwehr insgesamt fast 4000 Einsätze, noch mehr als vor der Corona-Pandemie. Spranger zeigte sich entsetzt über das Ausmaß. Zugleich wies sie darauf hin, dass es im gesamten Jahr 2020 mehr als 8000 Angriffe auf Einsatzkräfte gab.