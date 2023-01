DDR-Band Karat: Schlagzeuger und Bassist nicht mehr dabei

Die Band Karat startet in deutlich veränderter Besetzung ins neue Jahr: „Michael Schwandt und Christian Liebig werden die Reise mit Karat nicht weiter fortsetzen“, teilten die verbliebenen Bandmitglieder auf ihrer Facebook-Seite mit. Beide Musiker waren seit DDR-Zeiten in der Band: Schlagzeuger Schwandt (75) seit 1976, Bassist Liebig (68) seit 1986. „Es steht außer Frage, dass wir Micha und Christian nach so langer gemeinsam verbrachter Lebenszeit alles Gute und vor allem Gesundheit wünschen“, heißt es weiter in der Erklärung von Keyboarder Martin Becker, Sänger Claudius Dreilich und Gitarrist Bernd Römer.