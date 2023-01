Kipping: Lockerung der Aufenthaltspflicht möglich

Berlin. Für eine Lockerung der Aufenthaltspflicht für Kriegsflüchtlinge ist aus Sicht von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) keine Gesetzesänderung erforderlich. Es würde ausreichen, wenn das Innenministerium eine Anordnung erlässt, dass es sich dabei um Härtefälle handelt.

Kipping hatte zuvor im Interview mit der Berliner Morgenpost gefordert, die Aufenthaltsbestimmungen für Flüchtlinge zu lockern. Derzeit ist es nicht möglich, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge aus einer Berliner Gemeinschaftsunterkunft in eine eigene Wohnung in Brandenburg ziehen. Wegen der hohen Zahl an Flüchtlingen, steht Berlin deswegen seit Monaten vor großen Herausforderungen.

In einem Brief an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Kipping nun um eine entsprechende Anweisung des Bundes gebeten. „In Berlin häufen sich Berichte über Ukraine-Kriegsflüchtlinge, die anfangs – auch aus Unkenntnis über die Konsequenzen – eine Aufenthaltserlaubnis für Berlin beantragt und auch erhalten haben, nun aber angesichts des angespannten Wohnungsmarktes keine Wohnung finden“, heißt es in dem Brief. „Allerdings haben sie selber oder über Bekannte Wohnungsmöglichkeiten im Berliner Umland, also in Brandenburg, gefunden.“

Umzug nach Brandenburg könnte Leerstand beenden

Wegen der Wohnsitzauflage dürfen sie jedoch nicht nach Brandenburg umziehen. Das sei für alle Seiten unbefriedigend, so Kipping. Die ukrainischen Flüchtlinge müssten in Gemeinschaftsunterkünften bleiben, obwohl es nicht notwendig wäre, die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt würde sich weiter verschärfen und in bestimmten Regionen Brandenburgs bleibe der Leerstand bestehen.

Weder das Bundesinnenministerium noch das Brandenburger Sozialministerium wollten sich am Montag zunächst zum Berliner Vorstoß äußern.

Aktuell kommen derzeit rund 200 Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin an. Insgesamt haben seit Beginn des Krieges 85.000 Ukrainer einen Aufenthaltsstatus für Berlin beantragt. Die meisten kommen nach wie vor privat bei Verwandten oder Bekannten unter. 3300 sind derzeit in Unterkünften des Landesamtes für Flüchtlinge untergebracht. 29.000 befinden sich in anderen Unterkünften.

10.000 zusätzliche Plätze in Unterkünften nötig

Nach Angaben der Sozialverwaltung sind weitere 10.000 Plätze notwendig, um die in den kommenden Wochen und Monaten zu erwartenden Menschen unterzubringen. Umso hilfreicher wäre es, die Aufenthaltsregelungen durch das Bundesinnenministerium zu lockern, um die Situation in Berlin zu entschärfen.