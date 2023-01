26 illegale Wolfstötungen seit 2010: Täter bisher straffrei

Von den 267 Wölfen, die seit 2010 in Brandenburg tot aufgefunden wurden, sind mit 26 rund zehn Prozent illegal getötet worden. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit. Illegale Tötungen hätten einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den Wolfsbestand in Brandenburg. Die meisten Wölfe - genau 201 Tiere - wurden demnach Opfer von Verkehrsunfällen.

Ein Wolf steht in einem Gehege.

Potsdam (dpa/bb). Von den 267 Wölfen, die seit 2010 in Brandenburg tot aufgefunden wurden, sind mit 26 rund zehn Prozent illegal getötet worden. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mit. Illegale Tötungen hätten einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den Wolfsbestand in Brandenburg. Die meisten Wölfe - genau 201 Tiere - wurden demnach Opfer von Verkehrsunfällen.

Bei 28 Wildtieren wurde laut Ministerium eine natürliche Todesursache festgestellt. Bei neun Wölfen sei noch unklar, wie sie ums Leben kamen und bei drei Tieren seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Da die Strafen, die wegen illegaler Wolfstötungen von den Gerichten verhängt werden, in den Datenbanken der Staatsanwaltschaften nicht enthalten seien, könnten darüber keine Auskünfte gegeben werden, erklärte das Ministerium. Allerdings gebe es Erkenntnisse aus Angaben der Staatsanwaltschaften und Erinnerungen zuständiger Dezernenten. In den vergangenen Jahren habe es vier Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit getöteten Wölfen mit insgesamt zwei Verdächtigen gegeben.

In keinem Fall wurde demnach bisher eine Strafe verhängt. Ein Verfahren wurde laut Ministerium mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt, zwei Verfahren stellten die Ermittlungsbehörden gegen Zahlung einer Geldauflage ein. In einem weiteren Strafverfahren wurde der Angeklagte in erster Instanz freigesprochen. Dagegen habe die zuständige Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

In Brandenburg leben im bundesweiten Vergleich die meisten Wölfe. Im Beobachtungsjahr 2021/2022 wurden 47 Rudel und 14 Wolfspaare in Brandenburg gezählt, wie das Bundesamt für Naturschutz und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf Ende November berichteten.