Erneut Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen

Mehrere Menschen haben in Berlin erneut Einsatzkräfte mit Feuerwerk beschossen. Am Neujahrsabend fanden Verkehrspolizisten auf der Urbanstraße in Kreuzberg abbrennende Feuerwerkskörper auf der Straße. Kurz darauf explodierte anderes Feuerwerk in der Nähe der Beamten. Laut einer Zeugin hatten zwei Menschen dieses abgefeuert. Ein 17-Jähriger konnte kurz darauf festgenommen werden. Nach der Überprüfung seiner Identität wurde er seinen Eltern übergeben.