Silvester Berlin 2022: So kommt die Hauptstadt ins neue Jahr

In 26 Stunden um die Erde: So lange dauert der Jahreswechsel von 2022 auf 2023 rund um den Globus. Manche Länder feiern gleich mehrmals ins neue Jahr. Russland etwa erstreckt sich über neun Zeitzonen.

Silvester im Newsblog Silvester in Berlin: So kommt die Hauptstadt ins neue Jahr

Silvester in Berlin 2022: Die Feuerwehr erwartet die "ereignisreichste Nacht des Jahres".

Aus Sicherheitsgründen gibt es in Berlin drei Böllerverbotszonen.

Ein Verbot von Feuerwerk gilt auch für die Party am Brandenburger Tor.

Alle Silvester-News in Berlin lesen Sie im Morgenpost-Liveblog.

Silvester-News aus Berlin: Tausende wollen am Brandenburger Tor feiern

17.55 Uhr: Nach der Corona-Zwangspause findet in Berlin Silvester 2022 erstmals wieder eine Party mit Publikum am Brandenburger Tor statt. Die Feier ist allerdings deutlich kleiner angelegt als in früheren Jahren. Für die Show unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ auf dem Pariser Platz musste man vorab ein Ticket buchen.

Mit 2500 Menschen war die Feier ausgebucht. Das ZDF plant eine Übertragung. Um Mitternacht soll es kein Höhenfeuerwerk, sondern eine Lichtshow geben. Auf dem Programm stehen Künstler wie DJ Bobo und die Scorpions.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor der Pandemie hatten auf der anderen Seite des Brandenburger Tors - zum Tiergarten hin - bisweilen Hunderttausende gefeiert. Die Feier galt als die größte Silvesterparty Deutschlands.

Alle Infos zur Silvester-Party am Brandenburger Tor in Belrin finden Sie hier.

Giffey besucht Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr

17.20 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) haben am späten Nachmittag die Feuerwache Lichtenberg besucht. Sie wollen sich über die Vorbereitungen zur "einsatzreichsten Nacht des Jahres" für die Berliner Feuerwehrkräfte informieren, twitterte die Berliner Feuerwehr.

Die @RegBerlin und die @Innensenatorin besuchen gemeinsam mit #LBD Homrighausen die Einsatzkräfte der Feuerwache Lichtenberg und informieren sich über die Vorbereitungen bevor die einsatzreichste Nacht des Jahres für uns beginnt. pic.twitter.com/IKt0cz7RM4 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2022

Berliner Polizei twittert viele Silvester-Einsätze live

17.05 Uhr: Die Berliner Polizei hat am späten Nachmittag damit begonnen, viele aktuelle Einsätze live beim Kurznachrichtendienst Twitter zu veröffentlichen. Die kleinen Beschreibungen geben einen Einblick in den Arbeitsalltag der Beamten in der Silvesternacht.

Einige der Tweets haben einen unmittelbaren Bezug zum Jahreswechsel:

So sollen etwa Kinder aus dem 14. Stock eines Hochhauses in Waidmannslust Böller auf Passanten und Tiere geworfen haben.

Böller auf Passanten und Tiere geworfen haben. Ein Anrufer aus Weißensee meldet, dass die Mieter unter ihm von ihrem Balkon aus mithilfe eines heraushängenden Brettes Raketen starten lassen. Eine sei fast in seinem Wohnzimmer gelandet.

meldet, dass die Mieter unter ihm von ihrem Balkon aus mithilfe eines heraushängenden Brettes Raketen starten lassen. Eine sei fast in seinem Wohnzimmer gelandet. In den Ahrensfelder Bergen sollen fünf Personen über einem Lagerfeuer zwei Spanferkel gegrillt haben. Es handele sich aber um keine offizielle Grillstelle.

Alle Infos zur Silvester-Kampagne der Berliner Polizei finden Sie hier.

Silvester-Panne beim RBB: Countdown zu früh eingeläutet

16.25 Uhr: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat den Jahreswechsel versehentlich zu früh mit einem Countdown schon in der Nacht zum Freitag eingeläutet. „Wir bedauern diesen Fehler, dessen Ursachen inzwischen beseitigt wurden, und bitten um Entschuldigung“, sagte RBB-Sprecher Justus Demmer am Samstag auf Anfrage.

Am späten Freitagabend liefen im RBB die „schönsten Kultschlager der 60er-Jahre“. Zehn Sekunden vor Mitternacht wurde das Programm durch den Countdown unterbrochen. Dann wünschte eine Moderatorin ein frohes neues Jahr, und es folgten Hits der 80er-Jahre.

Demmer erklärte das mit einem „Sprung zur gleichen Uhrzeit des Folgetags“ und zur dann vorgesehenen Sendung. Diese laufe in der Neujahrsnacht nun noch einmal, so wie ursprünglich geplant. Alle Infos zur Silvester-Panne beim RBB lesen Sie hier.

Wetter in der Silvesternacht in Berlin: Beinahe frühlingshafte Temperaturen

15.20 Uhr: Die Menschen in Berlin und Brandenburg können den letzten Tag des Jahres bei frühlingshaften Temperaturen erleben. Nach zeitweisem Regen im Norden bis in den Berliner Raum steigen die Werte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf milde 14 bis 18 Grad, in Berlin um 17 Grad.

In der Silvesternacht bleibt es vom Berliner Raum bis in den Süden Brandenburgs teilweise wolkig und voraussichtlich niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei milden 13 bis 11 Grad.