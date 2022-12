Vorhersage Mildes Wetter zum Jahreswechsel in Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können den letzten Tag des Jahres bei frühlingshaften Temperaturen erleben. Nach zeitweisem Regen im Norden bis in den Berliner Raum steigen die Werte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf milde 14 bis 18 Grad, in Berlin um 17 Grad. Zum Nachmittag hin bleibt es zunehmend trocken. Aus Südwesten weht ein mäßiger, frischer und teilweise böiger Wind. Vereinzelt kann es auch stürmische Böen geben.