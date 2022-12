So trauert Berlin um den emeritierten Papst Benedikt XVI.

Berlin. Das Erzbistum Berlin trauert um den emeritierten Papst Benedikt XVI. Der gebürtige Bayer starb am Sonnabend im Alter von 95 Jahren im Vatikan, wie der Heilige Stuhl bekanntgab.

"Joseph Ratzinger hat sich ein Leben lang in den Dienst Gottes und seiner Kirche gestellt, als Priester, Professor und Konzilsberater, als Bischof, als Präfekt der Glaubenskongregation und schließlich als Papst Benedikt XVI.", sagte Erzbischof Heiner Koch zum Tod des emeritierten Papstes. "Dass er den Mut hatte, von diesem Amt zurückzutreten, als er merkte, dass er den Anforderungen nicht mehr gewachsen war, bewundere ich." Unvergessen sei seine Rede vor dem Deutschen Bundestag im September 2011. Der Gottesdienst im Berliner Olympiastadion sei "ein großes Fest und eine bleibende Ermutigung" für die Katholiken in der deutschen Diaspora gewesen.

Tod von Benedikt XVI.: Kritische Würdigung von Grünen-Politikerin Jarasch

Die Berliner Grünen-Politikerin Bettina Jarasch würdigte den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. kritisch. „Benedikt XVI. war ein Papst, der mich als Katholikin immer wieder auf die Probe stellte, weil er dringend nötige Reformen in der katholischen Kirche verhindert hat und über wichtige Debatten den Mantel des Schweigens hüllte“, sagte die Berliner Umweltsenatorin am Sonnabend in Berlin. „Dass er selbst den Mut und die Kraft hatte, zu Lebzeiten den Weg für eine Neuwahl frei zu machen und so indirekt Türen für Reformen geöffnet hat, nötigt mir aber Respekt ab.“ Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen für die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar, ist auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU Berlin, Kai Wegner, äußerte sich ebenfalls: "Mit dem Tod Benedikts XVI. verliert die Katholische Kirche nicht nur einen ihrer wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Die Welt nimmt Abschied von einem großen Intellektuellen und universalen Denker, der stets den Austausch auch mit den Menschen suchte, die nicht seiner Ansicht waren." Die katholische Kirche verliere mit Papst Benedikt XVI. einen ihrer konservativsten und streitbarsten Vordenker.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte: „Für viele Katholikinnen und Katholiken war der erste deutsche Papst seit über 400 Jahren Vaterfigur und Hoffnungsträger zugleich." Viele Menschen in Deutschland habe es stolz gemacht, dass einer von ihnen dieses für die katholische Christenheit wichtigste Amt habe ausüben dürfen. Es habe von menschlicher Größe gezeugt, dass der Papst im Jahr 2013 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgegeben habe, so Woidke.

Ein Klassenfoto der dritten Klasse der Volksschule von Aschau am Inn, in der auch der heutige Papst Benedikt XVI. unterrichtet wurde (Foto aus dem Jahr 1935). Der damals achtjährige Joseph Ratzinger steht oben in der Mitte des Bildes. Foto: picture-alliance/dpa

Kardinal Michael Faulhaber (oben) legt am 29.06.1951 Joseph Ratzinger im Freisinger Mariendom die Hände auf. Der spätere Papst Benedikt XVI. wurde an jenem Tag gemeinsam mit seinem älteren Bruder Georg zum Priester geweiht. Foto: picture alliance/dpa

Der damalige Priester Joseph Ratzinger hält 1952 eine Bergmesse in Ruhpolding. Foto: Privat/dpa

Die Karriere des jungen Theologen Ratzinger beginnt auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) als Berater von Kardinal Joseph Frings. Von 1966-77 war Joseph Ratzinger Theologie-Professor in Tübingen. Foto: picture alliance / dpa

Joseph Ratzinger, neuer Erzbischof von München und Freising, trägt während der Fronleichnamsprozession am 09.06.1977 in der Münchner Innenstadt die Monstranz. Foto: Hartmut Reeh/dpa/picture alliance



In seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising trägt Ratzinger in einem Missbrauchsfall der Kirche eine folgenschwere Entscheidung mit. Ein vorbelasteter katholischer Priester wurde 1980 nach Bayern versetzt und wieder in eine Gemeinde geschickt. Dort verging er sich erneut an Jugendlichen, 1986 wurde er verurteilt. Ratzinger hat dem Umzug des Mannes von Essen nach München zugestimmt, jedoch nicht dem Einsatz in einer Gemeinde. Foto: AP Photo/Dieter Endlicher

Der frisch eingeweihte Papst Johannes Paul II. legt seinem Kardinal Joseph Ratzinger am 22. Oktober 1978 die Hand auf. Die Kardinäle schwörten dem neuen Kirchenoberhaupt an diesem Tag ihren Gehorsam. Foto: picture alliance / AP

Kardinal Joseph Ratzinger in seiner Unterkunft im Vatikan, im November 1985. Unter Papst Johannes Paul II. steigt er in Rom in höchste kirchliche Ämter auf. Foto: Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images

Papst Johannes Paul II. unterzeichnet neues Kirchenrecht im Vatikan, am 25. Januar 1985. Es wird verfügen, dass Abtreibungen sofort mit Exkommunikation bestraft wird. Neben ihm stehen Kardinal Ratzinger und sein Kollege, der venezolanische Erzbischof Jose Castillo Lara. Foto: Bettmann/Getty Images

Der Kardinal in seinem Arbeitzimmer: Der Theologe Ratzinger hat unzählige Bücher über den Glauben verfasst, seine Werke gehören zur Standardliteratur in Priesterseminaren. Foto: Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images



Es ist der Höhepunkt seines Lebens: Am 19. April 2005 wird aus dem Kardinal Joseph Ratzinger der neue Papst Benedikt XVI. Foto: Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images

Acht Jahre lang steht er an der Spitze der römisch-katholischen Kirche. Ein Menschenfischer war er nie, eher ein Professor-Papst, der ein enormes theologisches Schriftwerk hinterlässt. Das Bild zeigt ihn im Juli 2007, dem Jahr seines 90. Geburtstags. Foto: picture alliance / Stefano Spaziani

Mit nur einem Satz reformierte Benedikt XVI. das Papstum. Er erklärt am 11. Februar 2013 "mit voller Freiheit auf das Amt des Bischofs von Rom, Nachfolger Petri zu verzichten" und geht damit als der erste Papst, der von seinem Amt zurücktritt, in die Geschichte ein. Foto: picture alliance / ROPI

Sein Nachfolger wurde der Argentinier Jorge Mario Bergoglio, der den Namen Franziskus annahm. Seit Jahrhunderten ist das Kirchenoberhaupt damit erstmals wieder Mensch von außerhalb Europas. Foto: Vatican Media/dpa

Mehrere Jahre lebte der emeritierte Papst noch im Vatikan, größtenteils zurückgezogen. Am 31. Dezember 2022 starb Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren. Foto: Sven Hoppe/dpa



Erzbistum Berlin lädt zu Requiem am 9. Januar

Joseph Ratzinger war am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt worden. Benedikt war der erste deutsche Papst seit etwa 480 Jahren. Knapp acht Jahre später trat er in einem spektakulären Schritt freiwillig zurück - als erster Papst seit mehr als 700 Jahren.

In der Jahresschlussandacht am Silvestertag, 31. Dezember 2022 um 17 Uhr in St. Joseph, Müllerstraße 161, 13353 Wedding, gedenken die Berliner Katholikinnen und Katholiken des emeritierten Papstes.

Das Erzbistum Berlin lädt am 9. Januar 2023 um 18 Uhr gemeinsam mit der Apostolischen Nuntiatur und der Katholischen Militärseelsorge zu einem diözesanen Requiem ein in die Johannes-Basilika, Lilienthalstraße 5, 10965 Berlin. Das Requiem wird auch gestreamt über www.youtube.com/ErzbistumBerlin

