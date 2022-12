Silvester am Brandenburger Tor mit begrenzter Besucherzahl

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie findet am Samstagabend wieder eine Silvesterfeier mit Publikum am Brandenburger Tor statt. Die Gäste mussten bereits im Voraus Tickets für die Show unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ kaufen. 2500 Menschen werden nach Angaben des Veranstalters erwartet, die Feier ist bereits ausverkauft.

Berlin (dpa/bb). Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie findet am Samstagabend wieder eine Silvesterfeier mit Publikum am Brandenburger Tor statt. Die Gäste mussten bereits im Voraus Tickets für die Show unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ kaufen. 2500 Menschen werden nach Angaben des Veranstalters erwartet, die Feier ist bereits ausverkauft.

Um Mitternacht soll es dieses Jahr kein Höhenfeuerwerk, sondern eine Lichtshow geben, wie der Veranstalter mitteilte. Auf dem Programm, das im ZDF übertragen wird, stehen Künstler wie Calum Scott, DJ Bobo und die Scorpions. Die Feier findet dieses Jahr zudem auf dem Pariser Platz statt, also auf der anderen Seite des Brandenburger Tors als in den Vorjahren. Zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule feierten in den Jahren vor der Pandemie Zehntausende den Jahreswechsel. Die Feier galt in den Jahren vor Corona als die größte Silvesterparty Deutschlands.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.