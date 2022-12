Große Menge Feuerwerk aus Supermarkt gestohlen

Bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Berlin-Neukölln haben Unbekannte eine große Menge Feuerwerk gestohlen. Wie die Berliner Polizei am Freitagmorgen mitteilte, betraten mutmaßlich vier oder fünf Täter am Donnerstagabend den Supermarkt in der Glasower Straße. Nach ersten Erkenntnissen stellte sich ihnen ein 40 Jahre alter Mitarbeiter in den Weg. Die Unbekannten hätten dem Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht und große Mengen an Feuerwerk gestohlen. Sie seien mit einem Auto geflüchtet. Der 40-Jährige erlitt Reizungen in den Augen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.