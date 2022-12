Unter Drogen vor Polizei geflüchtet

Mehrere strafrechtliche Vergehen in nur einer Fahrt: Am Mittwochabend ist ein Mann ohne Führerschein, mit falschem Autokennzeichen und unter Drogeneinfluss in Berlin-Mitte vor der Polizei geflüchtet und gegen einen Baum gefahren. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann soll sich zudem unerlaubt in Deutschland befinden.