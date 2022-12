Tropenhaus Potsdamer Biosphäre senkt in Energiekrise die Temperatur

In der Energiekrise hat auch die Biosphäre Potsdam die Temperatur um einige Grad gesenkt. Die vielen Tiere wie etwa Weißbüscheläffchen, Heuschrecken und auch Pflanzen müssen aber trotzdem nicht frieren, wie der stellvertretende Sprecher Mathias Schmidt der Deutschen Presse-Agentur versicherte. „Alles ist so eingespielt, dass weder Pflanzen noch Tiere Schaden nehmen.“ Die Temperatur, die in der Tropenwelt sonst zwischen 26 bis 28 Grad liege, sei auf etwa 24 Grad gesenkt worden. Bei manchen Arten wie den tropischen Schmetterlingen sei das nicht möglich - sie würden sonst sterben, stellte er dar.