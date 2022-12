Brücken am Breitenbachplatz sollen ab 2024 verschwinden

Berlin. Aus Sicht von Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sind sie „eines der drastischsten Relikte der autogerechten Stadt“: die beiden mehr als 500 Meter langen Brücken am Breitenbachplatz, an der Grenze zwischen Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf. Bereits Mitte 2019 hat das Berliner Abgeordnetenhaus daher auch beschlossen, in einer Studie zu untersuchen, wie ein Rückbau der Brückenbauwerke möglich ist und der Breitenbachplatz städtebaulich wie verkehrlich neu geordnet werden kann. Die Ergebnisse der Studie besagen nun: Ein Abriss der Brück ist machbar – und soll nach Willen von Jarasch auch umgesetzt werden.

„Eine Stadtplanung, die Autobahnbrücken mitten durch ein Wohngebiet zieht, wie wir es hier am Breitenbachplatz sehen, ist etwas, das in die Vergangenheit gehört. Das wollen wir zurückbauen“, sagte die Grünen-Politikerin bei der Vorstellung der Machbarkeitsuntersuchung. Wobei ein Erhalt der Brücken nach Beurteilung von Experten ohnehin keine Option ist: Die Standsicherheit werde aufgrund diverser nicht behebbarer Mängel auf maximal fünf bis sieben Jahre geschätzt, sagte Tiefbau-Abteilungsleiter Lutz Adam. Danach wäre ein Abriss ohnehin nötig.

Rückbau der Brücken schafft Raum für neue Wohnhäuser

Für die Neuordnung des Breitenbachplatzes wurden in der Studie zwölf Varianten betrachtet, übrig geblieben sind noch zwei. Beide Optionen beinhalten den Rückbau der Brücken, unterschiedlich ist der Umgang mit dem Tunnel Schlangenbader Straße. Dieser könnte entweder erhalten bleiben und weiter vom Verkehr genutzt werden, so ist es in der ersten Option angedacht. Die andere Variante sieht eine Schließung der Tunnelverbindung vor, die am Breitenbachplatz weiteren Raum zur Umgestaltung bieten würde, weil die Verkehrsflächen stärker reduziert werden könnten.

Für die ebenerdige Verkehrsführung an dem Platz blieben bei der Variante 1 zwei Fahrspuren pro Richtung. „Das ist das, was verkehrstechnisch nachgewiesen wurde und noch notwendig ist“, erklärte Norman Niehoff, Referatsleiter Straßen und Plätze, in der Verkehrsverwaltung. Deren Position könnte aber so verändert werden, dass auf einer Seite beispielsweise ein neuer Gebäuderiegel mit Wohnungen möglich wäre.

Noch mehr Raum entstünde bei der anderen, zweiten Option, denn: „Durch die Schließung des Tunnels haben wir so einen großen Verkehrsverlagerungseffekt, dass wir in dem Bereich hier nicht mehr zwei Fahrspuren pro Richtung bräuchten, sondern nur noch eine“, sagte Niehoff. „Das heißt, wir haben dann noch mal ganz andere Möglichkeiten für die Gestaltung des Platzes.“ Auch Grünflächen stellt sich die Verwaltung vor. Den Prognosen zufolge liegt die Abnahme des Verkehrs bei 7000 Fahrzeugen in einer und 20.000 bis 25.000 Fahrzeugen in der anderen Variante.

Die Autobahnbrücken zerteilen den Breitenbachplatz. Aufenthaltsqualität gibt es dort heute nicht.

Foto: Jessica Hanack / BM

Verkehrsverlagerung soll noch einmal genauer untersucht werden

Für die Option der Tunnelschließung spricht aus Sicht der Verwaltung auch, dass hohe, notwendige Investitionen in die Verbindung eingespart werden könnten. Denn auch der Tunnel weist Mängel auf. „Wir haben ausgerechnet, wenn wir den Tunnel wieder in einen sehr guten Zustand versetzen wollen, kostet das über 30 Millionen Euro“, sagte Abteilungsleiter Adam. Die Instandsetzung des Tunnels erfordere zudem eine Vollsperrung.

Klar ist aber auch: Die Variante der Tunnelschließung hätte auch stärkere Auswirkungen auf umliegende Straßen, auf die Verkehrsteilnehmer ausweichen müssten, Anwohnern dort droht damit auch mehr Lärm. Eine finale Entscheidung, welche der beiden Varianten favorisiert wird, soll deshalb erst fallen, wenn die Verkehrsverlagerung und die damit zusammenhängenden Lärmimmissionen genauer untersucht wurden.

Um so schnell wie möglich zu sein, kündigte Jarasch an, die weiteren Prozesse parallelisieren zu wollen. „Wir wollen auf jeden Fall die Brücken so rasch wie möglich zurückbauen, parallel dazu die großräumigen Verkehrsuntersuchungen machen, die man noch braucht“, erklärte sie. Der Abriss der Brücken könne also bereits beginnen, bevor eine finale Variante festgelegt wird.

Rückbau der Brücken am Breitenbachplatz soll Ende 2024 starten

Mit der Grundlage für die weiteren Planungsaufgaben soll es nun schnell gehen. Bereits im Januar, also noch vor der Wahlwiederholung, soll eine Vorlage in den Senat eingebracht werden, sagte Jarasch. Ein tatsächlicher Beginn des Brückenrückbaus wäre nach Einschätzung der Senatsverwaltung Ende 2024 möglich; die erwarteten Kosten bewegen sich zwischen zehn und 20 Millionen Euro – mit der Einschränkung, dass die weitere Entwicklung der Baupreise derzeit schwer absehbar ist.

Bis zu anderthalb Jahre könnte der Rückbau der Brücken dauern, der Verkehr soll dabei aufrecht erhalten werden, sagte Lutz Adam. In der Zeit bis dahin soll im Idealfall auch schon die Freiraumplanung stattfinden, bei der die Nachnutzung der freiwerdenden Flächen geklärt wird.

Für den Abriss der Brücken am Breitenbachplatz kämpfen schon seit Jahren mehrere Bürgerinitiativen. Der Platz wurde 1913 von einem Hofgartenmeister aus St. Petersburg als Gesamtkunstwerk angelegt, mit dem Bau der Autobahnbrücke 1975 jedoch geteilt und zu einer Verkehrsinsel degradiert. Mit dem Rückbau der Brücken, so Jarasch, könnten sich die Menschen ihren Breitenbachplatz „nach fast einem halben Jahrhundert zurückerobern“.