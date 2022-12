Mit Kostenförderung: LSB startet neue Trainer-Lehrgänge

Der Landessportbund Berlin (LSB) will mit einer großen Ausbildungsaktion neue Trainerinnen und Trainer an den Sport heranführen. „Damit wir Angebote für alle machen können, brauchen wir mehr Personal fürs Training“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel am Donnerstag und verwies auf die Folgen der Coronavirus-Pandemie, in der viele Übungsleiter abgesprungen seien, „die wollen wir nun zurückholen und neue gewinnen“.