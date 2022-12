Mann uriniert auf Straße und schlägt Frau: Täter gesucht

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Ein Mann hat in Cottbus auf die Straße uriniert und eine Frau mit Faustschlägen attackiert, als diese ihn auf sein Verhalten ansprach. Die 63-Jährige wurde bei der Attacke am späten Mittwochnachmittag verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht nach ihm: Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hatte kurze blonde Haare, trug eine pinkfarbene Jacke und sprach russisch.