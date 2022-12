Große Silvesterparty am Brandenburger Tor: Anreise, No-Gos

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor hat in Berlin Tradition. In diesem Jahr findet sie in abgespeckter Variante auf dem Pariser Platz statt.

Berlin. Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt in diesem Jahr die große Silvester-Sause am Brandenburger Tor wieder mit Publikum. Karten gibt es für „Celebrate at the Gate“ nicht mehr, wie der Veranstalter am Donnerstag verkündete. Die letzten Tickets wurden am Morgen innerhalb kurzer Zeit vergeben. Wer keine Eintrittskarte hat, für den bleibt lediglich, die Show ab 20.15 Uhr in der Live-Übertragung im ZDF zu verfolgen. Eine Abendkasse gibt es nicht. Wer die Veranstaltung besucht, dem sollen diese Hinweise entspannt ins neue Jahr helfen.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Zahl der Gäste in diesem Jahr deutlich begrenzt. Statt mehreren Tausend kommen in diesem Jahr gerade einmal 2500 Besucherinnen und Besucher. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen wird auf ein Höhenfeuerwerk verzichtet, denn die Party findet in diesem Jahr nicht auf der Straße des 17. Juni, sondern auf dem Pariser Platz statt.

Hochkarätiges Musikprogramm erwartet

Auf ein hochkarätiges Musikprogramm müssen die Zuschauer jedoch nicht verzichten. Erwartet werden unter anderem die Scorpions, Alphaville, Calum Scott, Sasha und Kamrad Moncrieff, DJ Bobo, die Münchner Freiheit, Malik Harris, Laurell, YouNotUs, Jupiter Jones, Alex Christensen, Mael & Jonas und Aura Dione erwartet. Das Programm endet um 1.30 Uhr.

In diesem Jahr zählt pünktliches Erscheinen. Der Einlass ist ausschließlich zwischen 18 und 19.30 Uhr möglich. Nach 19.30 Uhr verlieren die Tickets ihre Gültigkeit, wer danach erscheint, wird abgewiesen. Der Zugang zum Gelände befindet sich in der Wilhelmstraße/Unter den Linden. Es finden am Eingang Personenkontrollen statt. Nicht gestattet sind Feuerwerkskörper, spitze und scharfe Gegenstände, Glasbehälter, Dosen, Kamera- und Tonequipment, größere Rucksäcke und Taschen.

Silvesterparty am Brandenburger Tor: Anreise besser mit Zeitpuffer

Da Parkplätze rund um das Brandenburger Tor und den Pariser Platz eher Mangelware sind, rät der Veranstalter dringend dazu, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Der Bahnhof Brandenburger Tor bleibt laut Berliner Polizei während der Silvesternacht zwar geöffnet, die Züge halten dort aber voraussichtlich vom 31. Dezember, 14 Uhr, bis zum 1. Januar, 2 Uhr, nicht. Mögliche Stationen zum Ausstieg sind Unter den Linden (U5, U6), S+U-Bahnhof Friedrichstraße (S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26, U6), S-Bahnhof Potsdamer Platz (S1, S25, S26) sowie diverse Buslinien (147, 100).

Sowohl S-Bahn als auch U-Bahn verdichten in der Silvesternacht auf vielen Linien den Takt. Da besonders im Umkreis der Silvesterparty mit einem hohen Fahrgastaufkommen zu rechnen ist, rät ein BVG-Sprecher dennoch dazu mit einem gewissen Zeitpuffer loszufahren.

Die Polizei hat angekündigt, wegen der Silvesterparty Beamte verstärkt rund um das Brandenburger Tor einzusetzen. Auch die drei Böllerverbotszonen werden mehr bestreift.

