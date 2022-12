Wann die BSR die Weihnachtsbäume abholt

Berlin. Wie jedes Jahr sammelt die Berliner Stadtreinigung (BSR) auch diesen Januar in ganz Berlin Weihnachtsbäume ein. Die Sammelaktion läuft vom 7. bis 20. Januar. Pro Stadtteil werde es jeweils zwei Abholtermine geben, kündigt die BSR an. Die Termine werden im digitalen Abfuhrkalender der BSR veröffentlicht – im Netz unter www.bsr.de/weihnachten oder hier am Ende des Artikels. Auch telefonisch sind die Termine zu erfragen: 030/ 7592 4900.

Ungeduldige können ihren Baum auch schon vor dem genannten Termin auf einem BSR-Recyclinghof abgeben. Mengen bis zu einem Kubikmeter sind entgeltfrei. In der Biotonne sollte man Weihnachtsbäume jedoch nicht entsorgen, so die BSR. Die Stämme und Äste seien für die Vergärung nicht geeignet. Die Bäume sollten am besten schon am Vorabend gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden, spätestens jedoch bis 6 Uhr früh am Abholtag.

Jährlich werden in Berlin rund 350.000 Weihnachtsbäume eingesammelt

Um verwertbar zu sein, müssen die Tannenbäume von jeglichem Schmuck befreit sein, erklärt die BSR. Außerdem sei es wichtig, dass die Bäume als Ganzes abgegeben werden. Verpackungen wie Müllbeutel oder Netze sind ebenfalls nicht erwünscht. Nur so seien die ehemaligen Christbäume ideal verwertbar.

Nach der Abholung werden die Weihnachtsbäume in einer Spezialmaschine geschreddert. Endstation für die Bäume sei ein Biomassekraftwerk, so die BSR in der Mitteilung. Dort werde aus den Bäumen Fernwärme und Strom gewonnen. Durch die Verwertung könnten ungefähr 500 Haushalte für ein Jahr mit Wärme und Strom versorgt werden. Jährlich würden in Berlin rund 350.000 Weihnachtsbäume von der Müllabfuhr eingesammelt.

Die BSR weist darauf hin, dass eingesammelte Weihnachtsbäume nicht zur Verfütterung an Elefanten in den Zoo geliefert würde. „Als Elefantenfutter eignen sich nur ungenutzte Bäume, die etwa bei Verkaufsstellen übriggeblieben sind.“