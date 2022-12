Feuerwehr und Hilfsorganisationen verdreifachen Personal

In der Silvesternacht stocken Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen ihr Personal in Berlin auf mehr als 1400 Einsatzkräfte auf. Das seien etwa dreimal so viele Kräfte wie üblich, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Zum Schutz vor Angriffen sollen Feuerwehrleute zusätzlich mit 50 Bodycams ausgestattet werden, wie es hieß. Landesbranddirektor Karsten Homrighausen erhofft sich davon eine abschreckende Wirkung. Zugleich könnten Attacken gegen Feuerwehrleute dokumentiert werden. In der Vergangenheit war es gerade in der Silvesternacht immer wieder zu Gewalt gegen Einsatzkräfte gekommen. Viele Übergriffe erfolgten mit Pyrotechnik.