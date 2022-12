Silvester 2022 in Berlin: Feuerwehr bereitet sich auf Ausnahmezustand vor

Berlin. Nachdem Silvester die vergangenen zwei Jahre coronabedingt etwas kleiner gefeiert wurde, bereitet sich die Berliner Feuerwehr zum anstehenden Jahreswechsel wieder auf einen Großeinsatz vor. „Wir erwarten die ereignisreichste Nacht des Jahres“, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Donnerstag und am Ende eines Jahres, dass für die krisengebeutelte Behörde nicht gerade arm an Ereignissen war.

Insgesamt werden laut Homrighausen in der Silvesternacht 1500 Kräfte im Dienst sein. „Damit haben wir das Personal fast verdreifacht.“ Neben Berufsfeuerwehrkräften seien die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk im Einsatz. Die Berliner Polizei gab bereits vor einigen Tagen an, zum Jahreswechsel mit 1100 Kräften auf der Straße zu sein.

Landesbranddirektor Karsten Homrighausen

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Während es Hauptaufgabe der Ordnungshüter sein wird, die drei Böllerverbotszonen am Alexanderplatz, im Schöneberger Steinmetzkiez und rund um das Gefängnis in Moabit zu überwachen, bleiben an der Feuerwehr die Folgen vor allem unsachgemäßer Knallerei hängen.

Mehr als 30 Prozent aller Verletzten brennen Böller nicht selbst ab

Neben Bränden sind das vor allem Verletzungen insbesondere der Hände, Finger oder Weichteile. „Mehr als 30 Prozent aller Verletzungen erleiden dabei Personen, die das Feuerwerk nicht selbst abbrennen“, sagte Martin Bender aus der Einsatzvorbereitung des Rettungsdiensts der Feuerwehr. Entsprechend gelte es, stets sein Umfeld im Blick zu behalten.

Am Besten sei jedoch, gar keine Pyrotechnik abzubrennen. Denn aufgrund gesundheitlicher Engpässe verursacht durch Corona und die jüngste Grippewelle befinde sich die Notfallversorgung an der Belastungsgrenze, so Bender weiter. „Vor diesem Hintergrund ist also eher davon abzuraten, Feuerwerk zu zünden.“ Dessen offizieller Verkauf begann ebenfalls am Donnerstag, nachdem es zwei Jahre verboten war.

Die Feuerwehr ruft dazu auf, nur in Deutschland zugelassenes Feuerwerk zu verwenden und dies ordnungsgemäß abzubrennen. Raketen und Feuerwerksbatterien sollten etwa mit Abstand zu Häusern und Bäumen gezündet werden, damit keine Brände entstehen. Und auch wer nicht knallt, sollte Fenster und Türen geschlossen halten und brennbares Material von Terrasse oder Balkon entfernen.

Wind erhöht die Gefahr von Flächenbränden

Das Wetter sorgt in diesem Jahr für zusätzlich verschärfte Bedingungen. So soll es zu Silvester recht windig werden, was Flächenbrände begünstige, so Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. Die Feuerwehr ruft zum Jahreswechsel vorsorglich den Ausnahmezustand „Silvester“ aus. Das erlaubt es, dass Notrufe nicht chronologisch abgearbeitet, sondern nach Schwere priorisiert werden können.

Außerdem rechnet die Behörde wie in jedem Jahr auch wieder damit, dass die Rettungskräfte mit Pyrotechnik angegriffen werden. „Wir bringen alles zur Anzeige“, kündigte Feuerwehrchef Homrighausen an. Durch die Bodycams, die einige Einsatzkräfte vor allem in der Innenstadt tragen, erhoffe er sich außerdem eine gewisse „abschreckende Wirkung“ auf Böllerchaoten.

