Berlin muss sich noch einmal neu erfinden

Berlin verändert sich ständig. „Die Stadt wächst auch ohne Politik und Verwaltung“, hört man oft, und in den letzten 15 Jahren hat sich die Stadt noch einmal neu erfunden. Endlich hat der lang ersehnte wirtschaftliche Aufschwung stattgefunden, der von den klügsten Köpfen aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft aus der ganzen Republik gestaltet und getragen wird. Diese Veränderungen und die damit einhergehende Verantwortung kann man bei Politik und Verwaltung der Stadt nicht beobachten.

Bezirke sind bisher Zuweisungsempfänger des Senats

Ich werbe daher für eine radikale Reform, die so einfach ist, dass sie bereits im gesamten Rest der Republik, jeder Gemeinde und jedem Landkreis praktiziert wird. Bisher sind in Berlin Bezirke Zuweisungsempfänger des Senats und so verhält man sich dort dann auch. Es wäre besser, sie wären wie in jeder anderen Gemeinde in Deutschland abhängig von ihren Steuerzahlern. Das wäre vorteilhafter als die x-te Strukturreform, die nichts ändern wird. Die Kluft zwischen Politik, Verwaltung und ihren Bürgern wird sich sonst weiter vergrößern.

Deshalb bin ich dafür, dass sich die Berliner Bezirke so finanzieren wie jede andere Gemeinde Deutschlands: über die Einkommenssteuer und Gewerbesteuereinnahmen. Es gibt wie in jeder anderen Gemeinde „Kreisumlagen“ (von den Bezirken an das Land) für den Nahverkehr und andere zentrale Aufgaben, die das Land organisiert, wie beispielsweise die innere Sicherheit.

Kein Stadtrat kann sich mehr erlauben, Unternehmen zu vertreiben

So wie im ganzen Rest der Republik müssten sich Politik und Verwaltung dann künftig auch in Berlins Bezirken daran messen lassen, ob Menschen gern in einen Bezirk ziehen und Unternehmen dort ihre Gewerbesteuer zahlen oder lieber in einem Nachbarbezirk oder – wie es heute schon oft vorkommt – in einer Nachbargemeinde in Brandenburg. Kein Baustadtrat könnte es sich dann noch erlauben, Unternehmen zu vertreiben und kein Bezirksbürgermeister, der auch gleichzeitig für Finanzen zuständig ist, würde sich ein Vorgehen der Mitarbeiter gegen Bürger oder Unternehmen gefallen lassen. Nur so werden wir auf der Bezirksebene einen Mentalitätswandel hinbekommen. Und der Mentalitätswandel ist viel wichtiger, als wieder einmal Strukturen zu verändern. Subsidiarität heißt auch, Leistungen dort zu verorten, wo sie erbracht und dann auch wirklich verantwortet werden können.

Der Bezirksbürgermeister bekommt mehr Verantwortung

Bürger würden sich direkt an ihren Bezirksbürgermeister wenden, wenn eine Schule nicht gebaut wird oder die Straße in einem katastrophalen Zustand ist, und ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Das können sie zwar bereits jetzt, es hat aber kaum eine Wirkung, denn verantwortlich ist im Zweifel immer jemand im Senat.

Ich teile ausdrücklich nicht die Ansicht, dass sich die Haltung der Verwaltung gegenüber Bürgern und Unternehmen mit mehr Personal und einer Änderung der Verwaltungsstruktur ändern wird. Und wo soll das zusätzliche Personal bei der demografischen Entwicklung und im Wettbewerb mit den Bundesbehörden, wachsenden Unternehmen in der Region Berlin-Brandenburg und übrigens auch einer attraktiven und funktionierenden Verwaltung in Brandenburg, eigentlich herkommen?

Das Landesparlament beschließt permanent neue Aufgaben für die Bezirke

Was wir genauso dringend brauchen, ist eine radikale Aufgabenkritik für die Berliner Verwaltung. Welche Aufgaben müssen zwingend erbracht werden? Bürgerdienste, öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Bildung und Sicherheit. Diese Aufgaben müssen für Bürger und Unternehmen reibungslos funktionieren, vom Personalausweis bis zur Baugenehmigung. Alle anderen Aufgaben müssen auf den Prüfstand, sonst wird man am Ende gar nichts mehr gut hinbekommen. Das Landesparlament beschließt gefühlt alle 14 Tagen neue Aufgabe für die Bezirke. Was soll das eigentlich, wenn Vorschriften ohnehin nicht mehr eingehalten und Projekte nicht mehr umgesetzt werden können?

Auch bei der Digitalisierung muss der Turbogang eingeschaltet werden – und diese Aufgabe muss für ganz Berlin organisiert und festgelegt werden.

Kommen diese Reformen in den Köpfen nicht, werden die Berliner Politik und Verwaltung scheitern, bis die Menschen diese Stadt endgültig aufgeben. Dann gehen bald keine 50 Prozent der Bürger dieser Stadt mehr zu einer Berlin-Wahl, und die politischen Ränder werden noch stärker. Das können wir nicht wollen. Berlin muss sich neu erfinden.

