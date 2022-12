Tote nach Brand in Wilhelmstadt ist 79-jährige Mieterin

Bei der toten Frau, die nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Spandau gefunden wurde, handelt es sich um eine 79 Jahre alte Mieterin. Die Tote wurde am Mittwochnachmittag in der Straße Alt-Pichelsdorf bei Löscharbeiten in ihrer Wohnung entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach ermittelt ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.