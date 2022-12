Drei Festnahmen nach nächtlicher Verfolgungsjagd

Nach einer Verfolgungsjagd von Brandenburg nach Berlin sind ein 18 Jahre alter Autofahrer und zwei Mitfahrer in der Nacht zum Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Beamte wollten den Wagen in der Nacht zum Donnerstag in Eiche (Landkreis Barnim) kontrollieren, als die Männer mit dem Auto flüchteten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Berlin/Barnim (dpa/bb). Nach einer Verfolgungsjagd von Brandenburg nach Berlin sind ein 18 Jahre alter Autofahrer und zwei Mitfahrer in der Nacht zum Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Beamte wollten den Wagen in der Nacht zum Donnerstag in Eiche (Landkreis Barnim) kontrollieren, als die Männer mit dem Auto flüchteten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach Angaben der Polizei fuhren sie auf ihrer Flucht mehrfach über rote Ampeln und deutlich zu schnell. An der Hönower Straße im Berliner Bezirk Marzahn verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle. Der 18-Jährige durchfuhr einen Zaun und eine Hecke und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Der Fahrer und seine 16 und 21 Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt und wurden vorläufig festgenommen. Durchgeführte Atemalkohol- und Drogenschnelltests verliefen negativ.

Nach Angaben der Polizei wurden in der Nähe des Autos Substanzen gefunden, bei denen es sich um Drogen handeln könnte. Die Berliner Polizei ermittelt, ob es sich um unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln handelt. Zuerst hatte die BZ von dem Vorfall berichtet.