WWF-Bilanz: Oder-Fische große Verlierer des Jahres

Fische in der Oder zählen für die Umweltstiftung WWF zu den großen Verlierern des Jahres im Tierreich. Das Fischsterben sei als „menschengemachte Katastrophe“ auch ein herber Rückschlag für die Wiederansiedlung des Baltischen Störs in der Oder gewesen, teilte der WWF in seiner Jahresendbilanz zu Gewinnern und Verlierern in der Tierwelt mit. Tausende Jungfische seien verendet. Daneben listet der WWF unter anderem das Rentier, das Breitmaulnashorn und den Kaiserpinguin als Verlierer des Jahres 2022.