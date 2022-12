Unbekannte bestehlen Ukraine-Hilfsorganisation in Berlin

Einbrecher sind in ein Lagerhaus der Hilfsorganisation Berlin to Borders eingedrungen. Sie stahlen wertvolle Spenden.

Unbekannte sind offenbar über die Feiertage in ein Lager der in Berlin ansässigen Hilfsorganisation Berlin to Borders eingedrungen und haben dort Pakete und Geschenke geöffnet.

Berlin to Borders unterstützt Menschen in der Ukraine, die vom Angriffskrieg Russlands getroffen wurden.

Die Gruppe veröffentliche auf Instagram Fotos, auf denen zu sehen ist, dass zahlreiche Pakete geöffnet und Geschenke aufgerissen wurden. Wie die Gruppe schreibt, seien wertvolle Spenden gestohlen worden. Auch zwei kleine Generatoren würden fehlen.

"Schlafsäcke, Medizin und Gaskocher sind auch gestohlen worden"

Auf Englisch schreibt Berlin to Borders weiter: "Es ist so herzzerreißend, dass jemand Dinge nimmt, die für Leute in Not gedacht sind, die als Geschenke für Kinder eingepackt waren." Man werde in den nächsten Tagen aufräumen und die Pakete wieder in Ordnung bringen.

Wie "T-Online" berichtet, sagte eine Mitarbeiterin der Gruppe: "Schlafsäcke, Medizin und Gaskocher sind auch gestohlen worden." Rund 150 Geschenkboxen seien zerstört worden, die Polizei habe den Tatort am Mittwochmorgen begutachtet. Nun laufen Ermittlungen.

Angeblich soll sich der Einbruch über die Weihnachtsfeiertage ereignet haben, am 24. Dezember sei noch alles in Ordnung gewesen.

Die Gruppe unterstützt seit Beginn des Ukraine-Kriegs geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Immer wieder werden Pakete von Berlin to Borders in die Ukraine gebracht.