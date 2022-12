Tagestreff für Obdachlose im Hofbräuhaus öffnet wieder

Berlin. Kurz vor zehn Uhr morgens steht bereits eine Traube von Menschen vor dem Seiteneingang des Hofbräuhauses in Berlin-Mitte, der in den Festsaal im Obergeschoss führt. Im dritten Jahr findet dort ein Tagestreff für obdachlose Menschen statt. Seit einer Woche ist der Saal wieder jeden Werktag zwischen zehn und 18 Uhr für Bedürftige geöffnet. Es wird ein täglich wechselndes Zwei-Gänge-Menü, mit Fleisch oder in Vegetarisch angeboten. „Ich habe noch nirgendwo so ein gutes Mittagessen bekommen wie hier“, schwärmt Robert. Erst kürzlich hat der 68-Jährige von dem Angebot des Tagestreffs im Hofbräuhaus erfahren, ist aber schon zum dritten Mal wiedergekommen.

Frank (l.) und Robert freuen sich über ihr warmes Essen. Jahrelang war Robert obdachlos, erzählt er. Zurzeit wohne er in einer Wohnung am Ostkreuz.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Doch: „Der Tagestreff ist deutlich mehr als Essen und Wärme“, betont Katja Kipping (Die Linke), Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Es wird eine mehrsprachige Sozialberatung durch die Gebewo, einer gemeinnützigen Gesellschaft für Soziale Dienste, angeboten, die unter anderem bei der Organisation von Schlafplätzen und beim Beantragen von Arbeitslosengeld unterstützt. Außerdem ist das Deutsche Rote Kreuz mit seinem Sanitätsdienst vor Ort, hilft bei medizinischen Anliegen und bietet Coronatests an. Für Januar und Februar sind weitere Corona-Impfaktionen geplant. Der Zugang ist barrierefrei, und für Menschen mit Smartphones steht im Tagestreff ein kostenfrei nutzbares Wlan zur Verfügung. Erstmalig gibt es dieses Jahr zusätzlich einen getrennten Bereich für Frauen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Warme Kleidung und Hygieneartikel gebraucht

Ein weiteres Angebot des Tagestreffs ist die Kleiderkammer, die dieses Jahr jedoch noch vergleichsweise leer ist. Christin Fritzsche, die Bereichsleitung der Gebewo pro für den Tagestreff Mitte, hofft auf die Spendenbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner: „Wir brauchen dringend warme Kleidung, Regenjacken, Schlafsäcke, Zelte und jegliche Art von Hygieneartikel, aber auch Bücher, Zeitschriften und Gesellschaftsspiele, dass die Leute die Möglichkeit haben sich hier zu beschäftigen.“ Die Spenden könnten montags bis freitags von zehn bis 16 Uhr vorbeigebracht oder als Paket geschickt werden, sagt sie.

Auch Hundefutter als Spende ist gerne gesehen, denn die tierischen Gäste dürfen mit in den Tagestreff, betont Fritzsche. Das freut Janet und ihre junge Hündin Pinsel. „Es ist super hier! Es ist schön warm, es gibt Wlan und Essen, und man muss nicht draußen in der Kälte auf der Straße sitzen. Das Personal ist super nett, und auch mein Hund ist willkommen und wird geschmust,“ erzählt die 45-Jährige. Letztes Jahr war sie sehr oft hier, erzählt sie. Damals sei sie noch obdachlos gewesen, jetzt nur noch wohnungslos. Dennoch kommt sie weiterhin gerne ins Hofbräuhaus.

Ausschließlich über EU-Mittel finanziert

Für bis zu 300 Obdachlose bietet der Tagestreff im Hofbräuhaus wochentags die Möglichkeit für eine warme Mahlzeit. „Wir bekommen unheimlich viel Dankbarkeit zurück, das ist unser Antrieb“, sagt Björn Schwarz, der Geschäftsführer des Wirtshauses. Die meisten bleiben nach dem Essen noch einige Stunden, um sich aufzuwärmen und auszuruhen, erzählt er. „Die Menschen sind so dankbar für ein paar Stunden Ruhe, die wir ihnen hier bieten können,“ so der Wirt. Finanziell ist es weder ein Gewinn- noch ein Verlustgeschäft, sagt Schwarz. Vielmehr freue er sich, dass er helfen kann: „Wir haben eine große Location mitten in Berlin, die steht über mehrere Monate zur Verfügung, so wird sie sinnvoll genutzt. Es ist eine Win-Win-Situation.“

Für den Besuch einer Person werden circa 32 Euro als Gesamtkosten veranschlagt, das sind insgesamt rund 2000.000 Euro pro Monat. Einberechnet sind neben den Essen und den Angeboten sämtliche Gehälter der Sozialarbeiter, Sanitäter, Servicekräfte und des Sicherheitsdienstes. Über den gesamten Projektzeitraum hinweg sind es rund 2,4 Millionen Euro. Finanziert wird der Tagestreff Mitte ausschließlich über den Europäischen Sozial-Fonds, so Fritzsche. Bis November 2023 besteht der Tagestreff in Mitte: „Denn genau so lange können wir die EU-Projektmittel verwenden, und wir wollen sie voll ausnutzen“, sagt Senatorin Kipping. Sie betont, dass – abgesehen von den EU-Mitteln – der Wohnungslosennothilfe im kommenden Jahr erheblich mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden: „23,8 Millionen – das ist im Vergleich zum Jahr 2020 fast eine Verdopplung“, sagt die Senatorin.

Ab Mai zieht der Tagestreff Mitte ins Traglufthalle um

Allerdings wird der Tagestreff Mitte nur bis Ende April am Standort Hofbräuhaus sein. Am ersten Mai wird ein Standortwechsel in die Traglufthalle der Kältehilfe in Friedrichshain erfolgen, die dann als Räumlichkeit für den Tagestreff fungieren soll. „Die Notübernachtung in der Traglufthalle wird natürlich bestehen bleiben“, betont Fritzsche, „aber wir werden zudem tagsüber die Halle für den Tagestreff nutzen.“ Anders als bei dem Standort am Hofbräuhaus gibt es dort auch Duschen und einen Außenbereich, so Fritzsche. Dieser soll auch mit Wasserspendern und Schattenplätzen ausgestattet sein, ergänzt sie in Hinblick auf den dann anstehenden Sommer.

Der Tagestreff in Mitte ist einer von circa 25 Tagestreffs für obdachlose Menschen in Berlin, so Sabrina Niemietz von der Kältehilfe Berlin. Doch der Tagestreff in Berlin-Mitte ist mit Abstand der größte und der mit den längsten Öffnungszeiten. „Das ist etwas sehr besonderes“, betont sie.

Die Atmosphäre in der Festhalle ist eine einladende, es ist ruhig und warm. Manche der Besucher haben sich nach dem Essen zum Schlafen hingelegt. Robert ist es ein Anliegen, seine Dankbarkeit auszudrücken: „Was hier organisiert wird, ist nicht selbstverständlich,“ sagt er anerkennend.

Lesen Sie weiter:

Reinickendorf stimmt für Obdachlose und gegen Armlehnen

Wie aus „Hallo“-Sagen medizinische Hilfe wurde