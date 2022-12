Autofahrer flieht vor Polizei und verursacht Unfall

Ein vor der Polizei fliehender Autofahrer ist nach einer Fahrt von Berlin in Richtung Südbrandenburg nach zwei Unfällen mit Verletzten gestoppt worden. Am Dienstagabend wurden Polizisten in Brandenburg über einen Kleinwagen informiert, der in Berlin an einem Verkehrsunfall beteiligt war und in Richtung Süd über die Bundesautobahnen 117, 113 und 13 floh. Nach Polizei-Angaben vom Mittwoch fiel der Fahrer durch seine Fahrweise auf, die den Verdacht erweckte, dass er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs sei.