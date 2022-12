Nachdem mehrere Mitglieder der Familie Remmo am Dienstagabend Fotos mit einem Tigerbaby auf Instagram posteten, rückte die Polizei an.

Remmo-Clan Tigerbaby bei Clan-Hochzeit: Polizeieinsatz in Remmo-Villa

Berlin. Einmal mehr musste die Berliner Polizei am Dienstagabend mit einem Großaufgebot zum Wohnsitz des arabischstämmigen Remmo-Clans in Alt-Buckow ausrücken. Kurz zuvor hatte ein Mitglied er Familie auf Instagram eine Story gepostet, auf der er mit einem Tigerbaby zu sehen ist. Daher sei man gegen 19 Uhr mit einem Aufgebot von 90 Kräften angerückt, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei sei man unterstützend für das Bezirksamt Neukölln tätig gewesen.

In der Villa, in der Clanchef Issa Remmo mit seiner Familie lebt, wurde nach Informationen von vor Ort am Abend eine Hochzeit gefeiert. Vor dem Haus parkte mehrere teure Limousinen. Als die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) einrückte, soll der Tiger bereits verschwunden gewesen sein. Woher er stammte und wohin er gebracht wurde, ist unklar. Die Familienmitglieder sollen behauptet haben, das Tier aus einem Zirkus ausgeliehen zu haben.

Kur nachdem die Polizei wieder abgerückt war, gingen die Feiernden auf die Straße, stoppten den Verkehr und entzündeten ein ausgiebiges Feuerwerk. Es kam zu einem Stau in beide Richtungen. Der Autokorso bewegte sich dann zu einem Festsaal in einem Neuköllner Industrieviertel, wo die Feier mit Feuerwerk weiterging.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: