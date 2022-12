88-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 88-Jährige ist am Dienstagmorgen in Berlin-Lichtenberg von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 77-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Gegen 8.00 Uhr wollte die Seniorin am Anton-Saefkow-Platz den Angaben zufolge die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von dem Auto angefahren. Sie stürzte und zog sich schwere Verletzungen an einem Bein und an der Hüfte zu.