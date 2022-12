Land fördert Brand- und Katastrophenschutz

Den Brand- und Katastrophenschutz im von Waldbränden geplagten Brandenburg hat das Land in diesem Jahr mit mehr als 40 Millionen Euro unterstützt. Das teilte das Innenministerium am Dienstag in einer ersten Bilanz mit. Die Waldbrandsaison in diesem Jahr habe deutlich vor Augen geführt, wie wichtig personell und technisch gut aufgestellte Wehren seien, erklärte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel.

Potsdam (dpa/bb). Den Brand- und Katastrophenschutz im von Waldbränden geplagten Brandenburg hat das Land in diesem Jahr mit mehr als 40 Millionen Euro unterstützt. Das teilte das Innenministerium am Dienstag in einer ersten Bilanz mit. Die Waldbrandsaison in diesem Jahr habe deutlich vor Augen geführt, wie wichtig personell und technisch gut aufgestellte Wehren seien, erklärte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

So floss das Geld in technische Ausstattung, Feuerwehrinfrastruktur und Löschmittelversorgung. Unter anderem wurde in Spezialtechnik investiert. 35 Waldbrandtanklöschfahrzeuge sowie 5 Hochleistungsfördersysteme auf geländegängigen Wechselladerfahrzeugen wurden beschafft. Diese sind den Angaben zufolge speziell für landspezifische Anforderungen konstruiert und ausgestattet.

Brandenburg hat den größten Anteil an munitionsbelasteten Gebieten in Deutschland, auf denen auch häufig Waldbrände ausbrechen. Es gibt Konversionsflächen - Gebiete, die vom Abzug der russischen Truppen belastet sind - sowie einst militärisch genutzte Flächen. Auf 350.000 Hektar werden noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet.

In die Infrastruktur der Feuerwehren wurden über elf Millionen Euro investiert. Davon profitierten 27 Wehren und ein Landkreis. Insgesamt konnten über 37 Millionen Euro an Förderung realisiert werden. Das Geld fließt vorrangig in den Neu- und Umbau von Feuerwehrhäusern.

61 Brunnen und Löschwasserbehälter in 15 Ämtern, Gemeinden und Städten können weiteren Angaben nach durch Landesförderung neu gebaut beziehungsweise saniert werden. Die Verbesserung der Löschwasserversorgung wurde mit rund 1,4 Millionen Euro bezuschusst.

Von über 400 beantragten Förderungen in 2021 konnten nach Ministeriumsangaben in diesem Jahr mehr als 300 Maßnahmen unterstützt werden. Darüber hinaus wurden von über 700 in diesem Jahr eingegangen Anträgen bereits 150 Maßnahmen bewilligt.

Darüber hinaus unterstützt das Land die betroffenen Kommunen bei den Kosten für die Waldbrände bei vier Großschadensereignissen mit 1,13 Millionen Euro. Jeweils 60 Prozent der beantragten Einsatzkosten der Waldbrände in Gohrischheide, Falkenberg/Kölsa (beide Elbe-Elster), der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) sowie in Frohnsdorf und Beelitz (beide Potsdam-Mittelmark) werden vom Land übernommen.