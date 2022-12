Kurzschluss führte zu Dauer-Geblitze in Berlin

Am ersten Weihnachtstag hat ein defekter Blitzer in Berlin verrückt gespielt und ständig ausgelöst - nun arbeitet die Radaranlage wieder regulär. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein Kurzschluss der Grund für das permanent rot-blitzende Licht am Sonntagabend in der Frankfurter Allee - mutmaßlich verursacht durch Wassereintritt ins Gehäuse der Radaranlage.