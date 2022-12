Berliner Industriegebiet setzt auf grüne Energie

Das Gewerbegebiet Motzener Straße an der Stadtgrenze in Marienfelde ist einer der wichtigsten Industrie-Standorte in Berlin.

Berlin. Erneuerbare Energien zu nutzen ist auch für Gewerbebetriebe das Gebot der Stunde. Und das nicht erst, seit die Preise für fossile Brennstoffe in die Höhe schnellen. Im Gewerbegebiet Motzener Straße kurz vor der Stadtgrenze in Marienfelde haben sich 15 Unternehmen gemeinsam auf den Weg gemacht und ernten die Früchte ihrer Initiative. Im Durchschnitt stellen sie bereits 43 Prozent ihres Energiebedarfs umweltgerecht selbst her.

Das Projekt eines „Grünen Kraftwerks“ haben die Firmen im März dieses Jahres gestartet. Dazu haben sie ihre Energieerzeugungsanlagen digital vernetzt. So können die nachhaltig produzierten Energiemengen messtechnisch erfasst, aufbereitet und visualisiert werden.

Solar-Anlagen, Blockheizkraftwerke und Wärmepumpen bilden virtuelles Kraftwerk

Dieses virtuelle Kraftwerk bilden siebzehn Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung, die für 80 Prozent der gewonnenen Energie stehen. 20 Prozent ist Wärmeenergie, die aus sieben Installationen stammt, etwa Blockheizkraftwerken (BHKW), Holzpellet-Heizkesseln, Wärmepumpen und Wärmerückgewinnungsanlagen aus der Produktion.

Die installierten Zähler in den Unternehmen verfügen über Schnittstellen zur Datenfernauslesung. Per Funksignal werden die Daten zur gewonnenen Energie und dem eingesparten Kohlendioxid mit gesicherter Verbindung an eine Datenbank weitergeleitet. So können die Unternehmen ihre umweltfreundlich produzierten Strom- und Wärmemengen in Echtzeit auch auf einem öffentlich zugänglichen Internetportal präsentieren.

Es wurde mehr saubere Energie produziert und CO2 gespart als erwartet

Dort lässt sich ablesen, dass die beteiligten Unternehmen seit Projektstart bereits 1,3 Million Kilowattstunden Energie nachhaltig erzeugt haben. Das schlägt sich positiv auf die daraus resultierende Minderung der Kohlendioxid-Emissionen nieder, ein Faktor, der mit steigenden CO2-Preisen auch wirtschaftlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Nach neun Monaten haben die die beteiligten Unternehmen schon über eine Million Kilogramm Kohlendioxid vermieden. Das ist mehr als erwartet. Ursprüngliche Hochrechnungen hatten Einsparungen in dieser Größenordnung erst nach einem Jahr prognostiziert.

Beteiligt am virtuellen Kraftwerk sind zwölf Produktionsunternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen wie Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung, Metallbau, Medizintechnik sowie der Fenster- und Möbelherstellung. Auch drei Großhandelsunternehmen sind dabei. Die Firmen beschäftigten insgesamt mehr als 1000 Mitarbeiter. Die meisten sind alteingesessene Berliner Betriebe und haben ihren Standort teilweise seit Jahrzehnten im Industriegebiet Motzener Straße. Die Firmen sind auch in Sachen Elektromobilität aktiv. Sie unterhalten derzeit 41 E-Ladestationen und 26 Elektroautos.

„Die digitale Verrnetzung eines Quartiers wird ein wichtiger Standortfaktor sein“

Das „Grüne Kraftwerk“ übertreffe schon jetzt alle Erwartungen, sagt Ulrich Misgeld, der Vorsitzende des Unternehmensnetzwerks. Die Unternehmen zeigten mit diesem Projekt, dass „sie es ernst meinen mit einer modernen und nachhaltigen Tätigkeit“, so der einstige Banker und Vorstand beim Beleuchtungshersteller Selux, der heute mit 70 Jahren als Berater unterwegs ist und sich ehrenamtlich um die Motzener Straße kümmert.

Ulrich Misgeld, Vorsitzender des Unternehmensnetzwerkes Motzener Straße

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Die Firmen gingen „mit diesem Einsatz für den Standort einen wichtigen Schritt zu einem intelligenten, smarten Industriegebiet der Zukunft“, sagte Misgeld: „Die digitale Vernetzung eines Quartiers mit Echtzeitdaten wird künftig ein wichtiger Standort-Faktor sein.“ Es sei „sehr erfreulich, dass es im Industriegebiet Motzener Straße immer wieder gelinge, die Tradition des Standorts mit innovativen Ideen zu verbinden. Das Netzwerk wurde bereits früher für seine Ideen und seine Kooperation prämiert, so 2016 als „Ausgezeichneter Ort“ im Rahmen des Innovationswettbewerbs „Deutschland – Land der Ideen“ und 2015 als „Projekt des Monats“ der Nationalen Klimaschutz-Initiative.

Die Motzener Straße könnte zu einer Blaupause für andere Industriegebiete werden

Aber Misgeld will noch weiter gehen. „Vielleicht erlangt das „Grüne Kraftwerk“ durch seinen erfolgreichen Start eine Pilotfunktion für Industrie- und Gewerbegebiete in Berlin und kann auch als „Blaupause“ für weitere Wirtschaftsstandorte in der Stadt und darüber hinaus dienen“, so der Manager.

Es sei geplant, das im Rahmen des Masterplans Industrie von der Senatsverwaltung für Wirtschaft Energie und Betriebe geförderte Projekt nun sukzessiv auszubauen. Das Grüne Kraftwerk im Berliner Süden hat es jedenfalls in den Wirtschafts- und Innovationsbericht des Wirtschaftssenators im Handlungsfeld Digitalisierung geschafft.

Insgesamt arbeiten an der Motzener Straße in einem der größten Industriegebiete der Stadt 200 Betriebe mit 5000 Beschäftigten. 60 davon gehören dem Netzwerk an.