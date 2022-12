Knapp eine Million Lottomittel für soziale Projekte

Mit knapp einer Million Euro an Lottomitteln hat das Brandenburger Sozialministerium in diesem Jahr 70 soziale, humanitäre und gemeinnützige Projekte gefördert. Kurzfristige Hilfe in Höhe von 120.000 Euro bekamen beispielsweise die Tafeln, die in der Krise besonders gefordert sind. Viele Einrichtungen im Land geraten bei der Versorgung von Bedürftigen an ihre Grenzen.

Potsdam (dpa/bb). Mit knapp einer Million Euro an Lottomitteln hat das Brandenburger Sozialministerium in diesem Jahr 70 soziale, humanitäre und gemeinnützige Projekte gefördert. Kurzfristige Hilfe in Höhe von 120.000 Euro bekamen beispielsweise die Tafeln, die in der Krise besonders gefordert sind. Viele Einrichtungen im Land geraten bei der Versorgung von Bedürftigen an ihre Grenzen.

In Potsdam wurde die Neugestaltung des offenen Treffs im Mehrgenerationenhaus Treffpunkt Freizeit mit gut 10.000 Euro gefördert, wie das Ministerium am Dienstag weiter mitteilte. Auch für Veranstaltungen im Freien im Frauenzentrum in Cottbus wurde eine Teilüberdachung mit rund 14.600 Euro gefördert. In Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) wurden für einen inklusiven Spielplatz der Stephanus-Stiftung über 53.500 Euro bereitgestellt.

Darüber hinaus wurden viele kleinere Vorhaben bewilligt, so gab es etwa Geld für den Verein VorOrtung in Ludwigsfelde für ein Theaterstück, das zur Aufklärung über verschiedene Familienformen im Land Brandenburg beiträgt. Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) wurde für die Durchführung der jährlich stattfindenden Selbsthilfetage unterstützt.

Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dankte Vereinen, Tafeln und Ehrenamtlern für ihre Arbeit. Gerade für sie sei das zu Ende gehende Jahr wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit besonderen Herausforderungen verbunden gewesen, so die Ministerin. „Die enormen Preissteigerungen in allen Lebensbereichen brachten die meisten an den Rand ihrer finanziellen Kräfte.“