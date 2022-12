Gesundheitssystem Lage an Kliniken über die Feiertage weitgehend unverändert

Ein Arzt hält ein Stethoskop in der Hand.

Die teils angespannte Situation in den Kliniken Berlins ist über die Weihnachtsfeiertage weitgehend unverändert geblieben. „Wir haben weiterhin ein allgemein hohes Notfallaufkommen“, sagte Charité-Sprecherin Manuela Zingl der dpa am Montag. Dabei verschiebe sich in den Kinderkliniken das Spektrum von den RSV Atemwegserkrankungen verstärkt zu Grippeerkrankungen.