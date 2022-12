Silvester 2022 in Berlin: So will die Polizei Randale verhindern

Silvester 2022 Silvester 2022: So will Berlins Polizei Randale verhindern

Berlin. Viele Berlinerinnen und Berliner fiebern Silvester 2022 sehnsüchtig entgegen, für einen anderen Großteil der Bewohner in dieser Stadt beginnt der Jahresend-Alptraum. Ab dem 29. Dezember dürfen wieder Böller und Silvesterraketen verkauft werden.

Ein Verkaufsverbot wie in den vergangenen zwei Jahren wird es nicht geben. Doch Böller und Feuerwerk dürfen nur in der Zeit zwischen dem 31. Dezember 18 Uhr und dem 1. Januar 6 Uhr morgens gezündet werden. Das Problem ist, dass sich kaum jemand daran hält.

Zusätzlich zum bundesweiten Verkaufsverbot für Feuerwerksraketen und Silvester-Böller in den vergangenen zwei Jahren verhängte die zuständige Senatsinnenverwaltung an etwa 50 Stellen ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot. Auch das ist Geschichte. In Berlin werden für die anstehende Silvesternacht drei Böllerverbotszonen eingerichtet. Diese sogenannten Einschränkungen des Gemeingebrauchs von öffentlichen Flächen gelten vom letzten Tag des Jahres 18 Uhr bis zum Neujahrstag 6 Uhr früh.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Silvester 2022: Böllerverbot in Berlin - Das sind die Zonen

Alexanderplatz: Am und auf dem Alexanderplatz werden die Areale rund um das Berolinahaus (Hausnummer 1), das Alexanderhaus (Hausnummer 2), die Adresse Alexanderplatz 3, 7 und 9 sowie rund um das Baufeld auf dem Platz als Verbotszonen aufgezählt.

Im Steinmetzkiez in Schöneberg darf nicht auf Teilen der Winterfeldtstraße, Potsdamer Straße, Steinmetzstraße, Alvenslebenstraße und Pallasstraße geböllert werden.

In Moabit herrscht Böllerverbot auf der Rathenower Straße bis Seydlitzstraße, dort auch in der angrenzenden Grünanlage, sowie auf Abschnitten der Otto-Dix-Straße, auf der Straße Alt-Moabit neben dem Gefängnis, ebenso auf JVA-nahen Abschnitten der Paulstraße, Spenerstraße und Calvinstraße.

Böllerverbotszonen in Berlin: Auch das Mitführen von Pyrotechnik verboten

Nach den Angaben im Amtsblatt wird bei Zuwiderhandlung das Abbrennen von der Polizei unter Zwang eingestellt. Auch das Mitführen von Pyrotechnik in diesem Zonen ist zwischen 18 Uhr und 6 Uhr verboten. Mitgeführte Pyrotechnik wird vernichtet, heißt es im Amtsblatt weiter. Auf Geldstrafen werde aber verzichtet, „weil das entsprechende Verfahren zu viel Zeit beansprucht, um noch rechtzeitig in der Silvesternacht Wirkung zu entfalten.“

Am Alexanderplatz und in Schöneberg habe es früher in der Silvesternacht verstärkt Angriffe auf Polizisten und Polizistinnen sowie Feuerwehrleute gegeben. „In den vergangenen Jahren haben wir gute Erfahrungen mit diesen Verbotszonen gemacht“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik.

Um zu gewährleisten, dass dort keine Raketen und Böller gezündet werden, stelle die Polizei Absperrgitter auf, kontrolliere die Zugänge und durchsuche auch Menschen und Taschen. Ein Verbot von Pyrotechnik gilt auch für die Silvesterfeier am Brandenburger Tor, die dieses Jahr auf dem Pariser Platz stattfindet. Zuschauer müssen sich für die Veranstaltung vorher anmelden.

Feuerwerk und Böller in Berlin: Rund um das Gefängnis in Moabit darf nicht geböllert werden

Die Verbotszone in den Straßen am Gefängnis Moabit gibt es in diesem Jahr, weil früher zahlreiche Menschen von der Straße aus Böller auf das Gelände warfen oder Raketen in Richtung des Gefängnisses abschossen. Dadurch gab es laut Polizei in der Silvesternacht 2018 rund 180 Alarmmeldungen, „die zu einer unübersichtlichen Lage und erheblichen Sicherheitslücken“ führten. Ein Gefangener nutzte das damals und floh. 2019 wurden rund um das Gefängnis in der Nacht 323 Alarmmeldungen der Kameras registriert. 2020 waren es 46 Alarme weniger, weil es wegen der Corona-Pandemie eine Feuerwerks-Verbotszone gab. 2021 wurde erneut eine Verbotszone angeordnet und es gab weniger Alarmmeldungen.

Die Berliner Polizei wird in der Silvesternacht mit ungefähr 1100 Polizisten im Einsatz sein. „Wir erwarten ein ähnliches Silvester wie vor der Corona-Pandemie“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. „Das bedeutet ein deutlich erhöhtes Einsatzaufkommen.“ Dem begegne die Polizei mit einer erhöhten Präsenz von Einsatzkräften im Stadtgebiet. Verstärkung aus anderen Bundesländern könne Berlin nicht einplanen, weil in dieser Nacht die Polizei in ganz Deutschland stark gefordert sei.

Silvester in Berlin in Bildern - so wurde 2022 begrüßt

Winterschwimmer des Vereins "Berliner Seehunde" baden beim Neujahrsschwimmen im Orankesee, der 5,6 Grad kalt ist. Foto: Christoph Soeder/dpa

Neujahrbabys im Helios Klinikum Berlin-Buch: Jonah wiegt 2950 Gramm und ist 50 Zentimeter groß, seine Zwillingsschwester Lotta wiegt 2830 Gramm und ist 49 Zentimeter groß.

Abgebrannte Feuerwerkskörper liegen im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen auf der Straße. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin wacht auf im neuen Jahr: Eine Person geht in die U-Bahnstation Eberswalder Straßee, während eine Tram die Schönhauser Allee kreuzt. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Müllreste der Silvesternacht sind vor dem Roten Rathaus zu sehen. Foto: Jörg Carstensen/dpa



Getränkekisten stehen vor einem "Späti" auf dem Alexanderplatz. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin am Neujahrsmorgen: Polizisten haben sich unter der Bahnbrücke am Alexanderplatz positioniert. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Die Party ist vorbei: Vom Brandenburger Tor wurde die Silvestershow übertragen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Polizisten stehen hinter einer Absperrung am Brandenburger Tor, wo sich mehrere hundert Menschen versammelt haben. Foto: Christophe Gateau / dpa

Menschen am Brandenburger Tor. Die Polizei löst die Menge auf. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



Polizisten kontrollieren eine Gruppe Jugendlicher am Brandenburger Tor, nachdem es dort eine größere Ansammlung von Menschen gab. Foto: Christophe Gateau / dpa

Gäste stehen vor dem Hotel Adlon. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Ein kleines Feuerwerk ist während der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor auf der Bühne zu sehen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Ein kleines Feuerwerk ist während der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor auf der Bühne zu sehen. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Ein kleines Feuerwerk ist während der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor nur auf der Bühne zu sehen. Foto: Christophe Gateau / dpa



Ein kleines Feuerwerk ist während der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor nur auf der Bühne zu sehen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Das Brandenburger erstrahlt in Farben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Sicht auf das Brandenburger Tor. Foto: Adam Berry / Getty Images

Zwei Personen stehen hinter den Absperrungen am Brandenburger Tor. Foto: Adam Berry / Getty Images

Ein Polizeiwagen steht am Brandenburger Tor. Foto: Adam Berry / Getty Images



Ein Polizeifahrzeug steht an einer Absperrung am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Platz als Feuerwerk-Verbotszone von der Polizei ausgewiesen worden. Foto: Paul Zinken / dpa

Das Transparent hängt an einem Absperrgitter am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Platz als Feuerwerk-Verbotszone von der Polizei ausgewiesen worden. Über das Stadtgebiet verteilt gibt es zahlreiche solcher Zonen. Foto: Paul Zinken / dpa

Die Band „Glasperlenspiel“ mit Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk spielt und singt bei der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor. Foto: Christophe Gateau / dpa

Franziska Giffey im Gespräch mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner stehen bei der Silvesterfeier vom ZDF vor dem Brandenburger Tor mit einem Schirm auf der Bühne. Foto: Christophe Gateau / dpa



Die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner stehen bei der Silvesterfeier vom ZDF vor dem Brandenburger Tor. Foto: Christophe Gateau / dpa

Adel Tawil tritt bei der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor auf. Foto: Christophe Gateau / dpa

Tom Beck und das Bundespolizeiorchester Berlin treten bei der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor auf. Foto: Christophe Gateau / dpa

Iris Spranger (SPD), Innensenatorin (l), und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, besuchen anlässlich der bevorstehenden Silvesternacht die Polizeiwache auf dem Alexanderplatz. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Karsten Homrighausen (l-r), Landesbranddirektor Leiter der Berliner Feuerwehr, Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, Iris Spranger (SPD), Innensenatorin, und Barbara Slowik, Polizeipräsidentin von Berlin, besuchen anlässlich der bevorstehenden Silvesternacht eine Polizei- und Feuerwehrwache. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Polizisten stehen neben einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Coronamaßnahmen am Moritzplatz. Foto: Christophe Gateau / dpa



Berliner Polizei ist flexibel im Stadtgebiet unterwegs

Es sei auch über weitere Verbotszonen nachgedacht worden, sagte Slowik. Das habe man dann aber verworfen, weil dafür jeweils sehr viele Polizisten postiert werden müssten und für weitere Einsätze in der Nacht nicht zur Verfügung stünden.

„Ich halte es für den richtigen Weg, stationäre Maßnahmen auf wenige relevante Bereiche zu konzentrieren“, sagte Slowik. „Wir sind deutlich schlagkräftiger, wenn wir flexibel im Stadtgebiet unterwegs sind und dort reagieren können, wo es tatsächlich erforderlich ist: wo Ausschreitungen stattfinden, wo man sich gegenseitig mit Feuerwerk beschießt, Schreckschusspistolen abfeuert oder auch Rettungskräfte angreift.“

Selbstverständlich habe die Polizei auch ein besonderes Augenmerk auf bestimmte weitere Orte, etwa Neukölln mit der Karl-Marx-Straße und dem Hermannplatz sowie das Gebiet rund um den S-Bahnhof Gesundbrunnen.

Darum feiern wir Silvester Darum feiern wir Silvester