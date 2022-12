Berliner des Jahres 2022: Das sind unsere Kandidaten

Berlin. Es ist entschieden: Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum „Berliner des Jahres 2022“ sind ausgewählt. Wir möchten uns für Ihre zahlreichen interessanten Vorschläge und insbesondere für die oft sehr ausführlichen Begründungen bedanken. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen nun 50 Persönlichkeiten vor, die sich in diesem Jahr in unserer Stadt hervorgetan haben.

Zwei Themen, die Leser und Mitarbeiter der Morgenpost in diesem Jahr bei der Suche nach geeigneten Kandidaten sehr bewegt haben, sind die wachsende Armut und Obdachlosigkeit sowie die Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine. Deshalb gab es viel Zustimmung etwa für Bernd Siggelkow, den Leiter des christlichen Jugendwerks „Arche“ oder für Frank Zander, der auch in diesem Jahr wieder arme und wohnungslose Menschen mit einem Weihnachtsessen versorgt.

Frank Zander, „Berliner des Jahres" 2008, ist in diesem Jahr der einzige unserer bisherigen Preisträger, der erneut nominiert wurde. Das verdankt er dem ungebrochen starken Zuspruch unserer Leser und Leserinnen.

"Berliner des Jahres": Viele Stimmen für Vertreter des Sports

Auffällig war, dass in diesem Jahr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unserer Aktion für Vertreter des Sports gestimmt haben – zum Beispiel für Urs Fischer, den Trainer der Bundesligamannschaft des 1. FC Union. „Lässt sich im teilweise überdrehten Fußballbusiness nicht verbiegen“, schrieb ein Leser aus Marienfelde. Andere nannten ihn „ein Aushängeschild für Zusammenhalt und Verbundenheit zu Berlin“.

Aber auch die Kultur war wieder quer durch die Genres gut vertreten. Etliche treue Fans hat etwa Dieter Hallervorden. An ihm schätzen sie nicht nur seine künstlerische Leistung. Er sei auch ein Vorbild für alterslose Aktivität, zudem jammere er nicht, sondern tue einfach etwas und verbreite Optimismus.

Nun trifft unsere Jury die endgültige Entscheidung. In den kommenden Tagen sucht sie aus diesen Kandidaten den Berliner oder die Berlinerin des Jahres 2022 aus, außerdem diejenigen, die es in die „Top Ten“ geschafft haben. Auf wen die Wahl gefallen ist, verraten wir Ihnen am 2. Januar 2023 in der Berliner Morgenpost.

Das sind die 50 Nominierten

Arie, Pavlo (45), Dramaturg, Autor und Regisseur. Verließ die Ukraine und kuratierte am Berliner Ensemble eine sehenswerte Veranstaltungsreihe zum Thema Exil.

Baldi, Marco (60), Manager Alba Berlin. Steht wie kaum ein anderer für Stabilität und konzeptionellen Erfolg beim deutschen Basketballmeister und -pokalsieger.

Barenboim, Daniel (80), Pianist und Dirigent. Gestaltet Konzerte auf höchstem Niveau. Bekam den Gramophone Classical Music Award („Klassik-Oscar“) für sein Lebenswerk.

Belikova-Shoichet, Alla (46), ehrenamtliche Arbeitsvermittlerin. Vermittelt Geflüchteten aus der Ukraine Jobs in Hotellerie und Gastronomie. Kam vor 25 Jahren (einst) selbst als Flüchtling nach Deutschland.

Berben, Iris (72), Schauspielerin. Erhielt den Ehrenpreis beim Deutschen Fernsehpreis und die Martin-Buber-Plakette für Verdienste um die Menschlichkeit. Stark in „Triangle of Sadness“, der den Europäischen Filmpreis gewann.

Bröchler, Stephan (60), Politikwissenschaftler. Berlins neuer Landeswahlleiter hat die Fehler bei der Pannen-Wahl 2021 klar analysiert und setzt organisatorische Reformen in Gang.

von Boddien, Wilhelm (80), Geschäftsführer des „Fördervereins Berliner Schloss“. Er sorgte für die rekonstruierte Schloss-Fassade des Humboldt-Forums, die nun Berliner wie Touristen erfreut.

Brunner, Heike (56), Heilpraktikerin und Autorin. Porträtiert in „Die Königinnen der Oranienstraße“ 14 Geschäftsinhaberinnen. Frauen-Power für einen lebenswerten Kiez.

Burchard, Marie (40), Schauspielerin. Überzeugte in diesem Jahr in zwei Leinwand-Publikumserfolgen: „Jagdsaison“ und „Oskars Kleid“. Spielt auch an der Schaubühne am Lehniner Platz.

Eidinger, Lars (46), Schauspieler. Glänzt nicht nur an der Schaubühne, sondern auch zunehmend in internationalen Filmproduktionen wie „Weißes Rauschen“ und „À propos de Joan“.

Énard, Cédric (46), Volleyballtrainer. Formte die Mannschaft der BR Volleys einmal mehr zum unangefochtenen Topklub in der Bundesliga und holte die dritte deutsche Meisterschaft.

Fischer, Urs (56), Fußballtrainer. Entwickelt den 1. FC Union beständig weiter, führte die Köpenicker 2022 in die Europa League und für mehrere Wochen an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

Fries, Liv Lisa (32), Schauspielerin. Glänzt auch in der vierten Staffel von „Babylon Berlin“, steigert Berlins Popularität international und wird zum jungen Gesicht der Stadt.

Frommholz, Ursula (59), Gründerin des Vereins „Lesewelt“. Organisiert Vorlesestunden für Kinder in Berliner Bibliotheken und Kitas mit ehrenamtlichen Lesepaten. Ausgezeichnet als „Gestalterin der Zivilgesellschaft.“

Gerth, Anna-Sofie (34), Diakonin. Leitet die City-Station der Berliner Stadtmission in Halensee. Vermittelt das Thema Obdachlosigkeit und Armut auch jungen Menschen, etwa über soziale Medien.

Grothum, Brigitte (87), Schauspielerin. Die Charakterdarstellerin überzeugte am Schlosspark Theater mehrfach, etwa in „Der König stirbt“, „Geliebter Lügner“ und „Ein deutsches Leben“.-

Haberlandt, Fritzi (47), Schauspielerin. Begeisterte im Fernsehen („ZERV – Zeit der Abrechnung“ und „Martha Liebermann“) und am Deutschen Theater („Angabe der Person“ von Elfriede Jelinek)

Hallervorden, Dieter (87), Schauspieler und Intendant. Eröffnete im Herbst das „Mitteldeutsche Theater“ in seiner Geburtsstadt Dessau. Altmeister der gehobenen Unterhaltung, starke Bühnenpräsenz.

Herfurth, Karoline (38), Schauspielerin und Regisseurin. Führte Regie und spielte die Hauptrolle bei zwei in diesem Jahr hoch gelobten Filmen: „Wunderschön“ und „Einfach mal was Schönes“.

Hermann, Judith (52), Schriftstellerin. Erhielt den Bremer Literaturpreis, den Preis der Literatour Nord sowie viel Kritikerlob für ihren zweiten Roman „Daheim“.

Hingst, Ariane (43), Trainerin und Investorin. Die Fußball-Weltmeisterin (2003 und 2007) gehört zu sechs Investorinnen, die das Frauen-Team des FC Viktoria in die Bundesliga führen wollen.

Höhn, Olaf (72), Unternehmer. Der Chef von „Florida Eis“ wagt noch einmal eine Expansion: Für mehr als 20 Millionen Euro will Höhn bei Magdeburg ein neues Eis-Werk bauen und klimaneutral produzieren.

Hofmann, Aljona (51), Pfarrerin an der Gethsemanekirche, Prenzlauer Berg. Hat ihr Gotteshaus sehr besonnen gegen Montagsdemos von Querdenkern verteidigt und verhindert, dass der Geschichtsorts des Mauerfalls von Verschwörungstheoretikern vereinnahmt wird.

Jürges, Jürgen (82), Kameramann. Erhielt 2022 beim Deutschen Filmpreis den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Arbeitete unter anderem mit Michael Haneke, Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder.

Knauer, Alexandra (56), Unternehmerin. Ihre Firma für wissenschaftliche Geräte hat Produktionssysteme für mRNA-Impfstoffe gegen Corona entwickelt. Bekam den Deutschen Innovationspreis.

Knieriem, Andreas (57), Direktor von Zoo und Tierpark. Sanierte das Raubtierhaus im Zoo, schuf die Himalaya-Landschaft im Tierpark und setzt sich energisch für den Artenschutz ein.

Kohle, Mario (37), Unternehmer. Sein Startup Enpal vermietet, installiert und wartet Solaranlagen auf den Dächern deutscher Privathäuser. Und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.

Kosky, Barrie (55), Regisseur. Verabschiedete sich im Sommer als Intendant der Komischen Oper mit einer fulminanten jiddischen Revue. Inszeniert weiter in Berlin, ist international erfolgreich.

Kroemer, Heyo (62), Charité-Vorstandschef. Schmiedete Allianzen mit Bayer, dem Herzzentrum und dem Unfallkrankenhaus Berlin. Treibt den Ausbau der Charité zu einem der führenden Medizinstandorte in Europa voran.

Levit, Igor (35), Pianist. Gewann 2022 mehrere Preise – für seine künstlerische Leistung ebenso wie für seine klare Position gegen Antisemitismus und rechtsextreme Hetze.

Lückenkemper, Gina (26), Leichtathletin. Sprintete im Sommer allein und in der Staffel zu EM-Gold. Die schnellste Frau Europas ist auch Deutschlands und Berlins Sportlerin des Jahres.

Lutum, Christa (60), Bäckermeisterin. Die Pionierin der Bio-Backwaren ist Deutschlands Bäckerin des Jahres und die erste Innungsobermeisterin in der 750-jährigen Geschichte der Berliner Bäcker-Innung.

Maske, Jakob (52), Kinderarzt. Der Mediziner kämpft gegen die Grippewelle und informiert als Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte über die Folgen der Sparpolitik.

von Massenbach, Aletta (53), Chefin am Flughafen BER. Brachte den Airport im Sommer und Herbst gut durch die Reisewellen. Viele andere Flughäfen standen schlechter da.

Mehrling, Katharine (47), Sängerin. Sie ist eine Stimme Berlins und Publikumsliebling an der Komischen Oper. Widmet sich verstärkt und erfolgreich der Musik von Kurt Weill.

Müller, Marco (52), Koch. Der Küchenchef im Restaurant Rutz konnte seinen dritten Michelin-Stern erneut verteidigen. Er bleibt Berlins erster und einziger Drei-Sterne-Koch.

Pongratz, Daniel (39), Musiker (Danger Dan). Gewann den Deutschen Kleinkunstpreis und gab etliche umjubelte Konzerte. Wichtige Stimme gegen Rechtsextremismus.

Reese, Oliver (58), Regisseur und Intendant des Berliner Ensembles. Steht für große Inszenierungen („Der Theatermacher“, „Mein Name sei Gantenbein“) und Unterstützung für die Ukraine.

Schrader, Maria (57), Regisseurin und Schauspielerin. Führte erstmals bei einer Hollywood-Produktion Regie und entete für „She Said“, den Film zur #MeToo-Bewegung viel Lob.

Schröder, Anja (45), Weinhändlerin. Die Geschäftsfrau knickte nicht vor dem Senat ein und klagte erfolgreich gegen die autofreie Friedrichstraße, ein Symbol grüner Verkehrspolitik.

Schultz, Konrad (22), Rettungssanitäter: Versorgte als Malteser Geflüchtete aus der Ukraine am Busbahnhof. Nominiert stellvertretend für alle ehrenamtlichen Ukraine-Helfer.

Schwarz, Stephan (57), Wirtschaftssenator. Der Unternehmer und parteilose Politiker (für SPD) gilt in Wirtschaftskreisen als pragmatischer Lichtblick in der rot-grün-roten Koalition.

Selting, Ludgera (58), Richterin. Hat als Vorsitzende des Berliner Verfassungsgerichtshofes der Landesregierung mutig und detailliert aufgelistet, was bei den Wahlen 2021 alles falsch lief.

Semechin, Elena (29), Schwimmerin. Gewann mitten in ihrer Chemotherapie gegen einen Hirntumor bei der Para-WM Silber über 100 Meter Brust und ist ein Beispiel, wie man riesige Rückschläge bewältigt.

Siggelkow, Bernd (58), Pastor. Leitet seit 27 Jahren das christliche Kinder- und Jugendwerk „Arche“. Er versorgt Kinder aus armen Familien, gibt ihnen Hoffnung und ein Stück Heimat.

Simon-Schröter, Wolfram (42), Unternehmer. Der Chef des Zeitfracht-Konzerns verbucht strategische Zukäufe. In diesem Jahr brachte er die Adler-Modemärkte wieder auf Kurs, erwarb den Flughafen Rostock-Laage.

de Vachroi, Thomas (62), Armutsbeauftragter des Kirchenkreises Neukölln. Leitet die Wohnanlage „Haus Britz“, engagiert sich sehr für Obdachlose und gibt Bedürftigen eine Stimme.

Vogel, Johannes (59), Generaldirektor des Naturkundemuseums. Vermittelt Wissenschaft anschaulich und spannend – und behält die Nerven, selbst wenn sich Klimaaktivisten im Museum festkleben.

Weigand, Ulrich (48), Direktor der Urania. Warb von Bund und Land Berlin 85,5 Millionen Euro ein, um die Urania zu einem modernen Bürgerforum und zu einer Dialogplattform auszubauen – auch für junge Menschen..

Zander, Frank (80), Entertainer. Lässt in seinem Engagement für obdachlose und arme Menschen nicht nach. Verteilt mit der Caritas wieder Weihnachtsessen, sammelte dafür 30.000 Euro Spenden. Wurde mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet.

Die Jurymitglieder der Berliner Morgenpost für die Wahl zum „Berliner des Jahres“

Christine Richter, Chefredakteurin

Gilbert Schomaker, stellv. Chefredakteur



Nils Florian Holl, Digital Lead

Görge Timmer, Geschäftsführer

Felix Müller, Ressortleiter Kultur und BIZ

Andreas Abel, freier Autor