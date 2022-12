Arbeitsmarkt: Unternehmen beklagen Hürden für Geflüchtete

Berlin. Die Unternehmen in Berlin sind überwiegend zufrieden mit der Beschäftigung von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) haben dazu in den vergangenen Wochen ihre Mitglieder befragt, 200 Firmenlenker haben sich anonym an der Umfrage beteiligt.

Knapp die Hälfte der Unternehmer bewerteten ihre Erfahrungen auf einer Skala von eins (sehr schlecht) bis zehn (sehr gut) als sehr gut. Fast 16 Prozent der teilnehmenden Betriebe vergab sogar den Maximalwert 10. Fast zwei Drittel (61 Prozent der Unternehmen) wünschten sich mehr Bewerbungen von Geflüchteten oder Migranten. Die Firmen fördern ihre neuen Beschäftigten auch aktiv: Zwei Drittel der Unternehmen begleiten die Integration mit unterstützenden Maßnahmen. 27 Prozent bieten etwa auf Firmenkosten Deutschkurse an.

Jede vierte Firma finanziert Mitarbeitenden einen Sprachkurs

Jede vierte Firma unterstützt ihre geflüchteten Beschäftigten mit Mentorenprogrammen. Viele helfen auch bei Behördengängen, um die Aufenthaltsrechte zu verlängern oder die Einbürgerung in Deutschland anzustreben. Insgesamt sind große Betriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern bei der Integration von Beschäftigten mit Flucht und Migrationsgeschichte deutlich aktiver als kleinere Unternehmen. Von den Firmen mit weniger als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gaben 42 Prozent an, ihren Leuten keine zusätzlichen Hilfen zu leisten.

Eine der Firmen mit guten Erfahrungen mit zugewanderten Arbeitskräften ist der Marzipanhersteller Moll mit Sitz in der Neuköllner Ballinstraße. „Wir lernen viele gut motivierte Kandidaten mit Flucht- und Migrationshintergrund kennen, die auch gut zu unserem Unternehmen passen würden“, sagt Geschäftsführer Marcus Butt: „Wir wünschen uns, dass der Staat diese Potenziale mit besseren Sprach- und Integrationskursen unterstützen würde.“

Firmen verlangen bessere Bleibeperspektive für Mitarbeiter und Auszubildende

Mit dieser Forderung ist der Chef des Süßwarenherstellers nicht allein. 63 Prozent der Unternehmen wünschen sich darüber hinaus eine Ausweitung des Angebots von beruflichen Sprachkursen. Die sprachlichen Fortschritte seien in der Regel erwartungsgemäß. Vor allem aber stört die Unternehmen die oft unsichere Perspektive ihrer dringend benötigten Beschäftigten. Aus Sicht von zwei Dritteln der Befragten würde es eine Einstellung erleichtern, wenn es mehr Sicherheit für eine Bleibeperspektive für Menschen geben würde, die schon länger in Deutschland leben.

Mehr als die Hälfte sprechen sich für mehr Rechtssicherheit in der Ausbildung aus, etwa durch eine Aufenthaltserlaubnis mindestens für die Dauer der Lehrzeit. Ebenso groß ist der Anteil der Befragten, der dafür ist, Arbeitsverbote für bereits in Deutschland lebende Ausländer aufzuheben. Von solchen Erleichterungen versprechen sie sich eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt. Für weniger wichtig als den Abbau politisch bedingter Hindernisse erachten die Unternehmen berufsspezifische Maßnahmen wie die Erfassung der Kompetenzen und Berufswegplanung von Migranten.

Bürokratie ist gerade für kleine Firmen ein Hindernis, Neuzugewanderte einzustellen

„Die Ergebnisse zeigen: Die Berliner Wirtschaft steht der Beschäftigung von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund sehr offen gegenüber, eine Mehrheit der Unternehmen berichtet bereits von positiven Praxiserfahrungen“, sagt VBKI-Präsident Markus Voigt. Initiativen wie „Einstieg zum Aufstieg“ des VBKI leisteten einen wichtigen Beitrag bei der Arbeitsmarktintegration von Menschen, die auf der Flucht von Krieg und Verfolgung nach Berlin gekommen sind. „Klar ist aber auch: Fehlende Bleibeperspektiven, bürokratischer Aufwand und fehlende Unterstützung durch Behörden bilden gerade für kleine und mittlere Unternehmen ein enormes Hindernis bei der Einstellung von Geflüchteten“, so der VBKI-Präsident.

Auch Sebastian Stietzel, der Präsident der IHK Berlin, hebt das Engagement der Unternehmen hervor: „Die Berliner Wirtschaft hat durch Initiativen wie die Jobmessen für Geflüchtete bereits gezeigt, wie groß die Offenheit in den Unternehmen für Menschen jeder Herkunft ist, sagt Stietzel. „Politik und Verwaltung müssen diese Offenheit und die Anstrengungen der Wirtschaft aber auch unterstützen“, fordert der IHK-Präsident. Bürokratische Hürden bremsten vielerorts die Einstellung, es brauche zudem eine deutliche Ausweitung der beruflichen Sprachkurse“, so Stietzel.

Knapp die Hälfte der Firmen hat noch keine Bewerbungen von Geflüchteten bekommen

Es ist auch der Mangel an Fachkräften, aber auch anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der die Unternehmen das große Potenzial der Zugewanderten verstärkt in den Blick nehmen lässt. Fast die Hälfte der Befragten gab an, bislang keine Neuzugewanderten eingestellt zu haben, weil aus dieser Gruppe bislang keine Bewerbungen eingegangen seien. Knapp ein Drittel der Unternehmen, die keine Geflüchteten beschäftigen, macht sich Sorgen wegen des erwarteten Mehraufwands für Bürokratie und Betreuung. Fehlende Qualifikationen von Bewerberinnen und Bewerbern spielen laut Umfrage dagegen eine untergeordnete Rolle, nur knapp jedes sechste Unternehmen gab diesen Grund für die eigene Zurückhaltung an.

Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit sind in Deutschland mehr als 500.000 Menschen aus den acht Hauptasylländern erwerbstätig, 227.000 sind arbeitslos. Die Erwerbstätigenquote der ukrainischen Kriegsflüchtlingen wird auf 20 Prozent geschätzt.