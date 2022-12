Wie behindertengerecht ist Berlin 2022?

Berlin. Ein dunkler Novembertag vor der Deutschen Oper in Charlottenburg. Es ist an diesem Tag nie richtig hell geworden. Am Handbike von Sandra fordern Reflexionsstrahler, ein neogrüner Rahmen und die grüne Jacke der Rollstuhlfahrerin Sichtbarkeit im grau zwischen den Scheinwerfern des Feierabendverkehrs ein. Sandra wohnt hier und ist seit ihrer Geburt auf den Rollstuhl angewiesen.

Schüchtern reicht die junge Frau die Hand zur Begrüßung. Eigentlich wollten wir uns an einer anderen Stelle treffen. Ihr Mann ist dabei. Er hatte sich in den sozialen Medien über eine gut einen Kilometer entfernte Baustelle beschwert, bei der mal wieder nicht an eine Rampe für Rollstuhlfahrer gedacht wurde. „Mein Mann regt sich über so etwas mehr auf als ich“, sagt sie. Sie habe sich mit den Jahren an die Missstände gewöhnt. Oft still gehalten. Über die Barrierefreiheit der Stadt fällt sie ein vernichtendes Urteil. „Es hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren in meinem Alltag so gut wie gar nichts positiv verändert.“

Berliner Behindertenverband: Der private Bereich müsste stärker verpflichtet werden

Zu einem ähnlich negativen Ergebnisse kommt eine Umfrage des Berliner Behindertenverbandes aus dem Jahr 2018. Über 800 Personen nahmen daran teil. Die Befragten durften Schulnoten vergeben. Auf die Frage, wie barrierefrei Berlin im allgemeinen ist, gaben lediglich 0,6 Prozent der Umfrage-Teilnehmer die Note Gut und 2,5 Prozent die Note Befriedigend. Dafür vergaben aber 54,0 Prozent die Note Ausreichend, 30,5 Prozent die Note Mangelhaft und 12,4 Prozent die Note Ungenügend. 96,9 Prozent verteilen 4 bis 6.

Ein Bordstein stellt für Rollstuhlfahrer oft ein schwer zu überwindendes Hindernis dar.

Foto: Norman Börner

Auch 2022 habe sich wenig geändert, sagt Dominik Peter, Vorsitzender des Parität Landesverbandes Berlin. „Der private Bereich müsste stärker reglementiert werden. Es ist eine Katastrophe, wie wenig barrierefrei beispielsweise Arzt- und Physiotherapie-Praxen, Apotheken, Schwimmbäder oder auch Restaurants sind.“

Sandra kam 2003 nach Berlin. Mit 16 zog sie aus einem kleinen Ort in Brandenburg in die Großstadt. Für einige Jahre lebte sie in Steglitz. Seit 2009 in Charlottenburg. Es war der Wunsch nach Selbstständigkeit, der sie in die Stadt trieb. Ein öffentlicher Arbeitgeber ermöglichte ihr einen barrierefreien Arbeitsplatz.

Wohnungssuche mit Hindernissen

„Aber die Wohnungssuche war der Horror.“ Entweder wurde die Barrierefreiheit gar nicht erwähnt oder sie fand sich trotzdem bei der Besichtigung eine Stufe vor. Die Anzahl der rollstuhlgerechten Wohnungen im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesellschaften lag im September 2022 bei 777. Die Verfügbarkeit fällt dabei zwischen den Bezirken sehr unterschiedlich aus. In Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es aktuell 16.

Im privaten Sektor gab es jahrelang keine Vorgaben zur Barrierefreiheit. Inzwischen müssen in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei nutzbar sein. Ab dem 1. Januar 2025 sollen in Berlin im Wohnungsneubau zwei Drittel der Wohnungen barrierefrei gebaut werden.

Ein Fünftel der U-Bahnhöfe in Berlin noch ohne Aufzug

Wir beschließen, den Weg zur Baustelle gemeinsam zu bestreiten. „Hindernisse finden wir schon genug“, sagt Mann Dirk. Und er soll Recht behalten. Noch ohne einen Meter zurückgelegt zu haben, fällt auf, dass es an U-Bahn-Station an der Deutschen Oper keinen Aufzug gibt. Von den 175 U-Bahnhöfen in Berlin sind laut Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) 134 Haltestellen mit Aufzügen ausgestattet. Fehlen noch 34, die laut BVG in den kommenden Jahren nachgerüstet werden sollen. Eine UN-Konvention zur Stärkung der Rechte behinderter Menschen sieht eigentlich vor, dass ab 2022 der ÖPNV vollständig barrierefrei sein soll.

„Wir benutzen meist das Auto“, sagt Sandra. Ein umgebauter Pkw. Aber das Fahrzeug wäre auch keine Option gewesen. Die Behindertenparkplätze in einer Nebenstraße sind belegt. Ein Mann kommt aus einem Geschäft und fährt davon. „Der war bestimmt nur kurz was holen. Diese Ausrede kennen wir“, sagt Dirk. Ob ein Parkplatz frei ist oder von einem Falschparker besetzt wird, sei immer reines Glücksspiel. Genau wie die abgesenkte Bordsteine, die es an manchen Ampeln gibt und anderen nicht. Was für Fußgänger nur ein kleiner Schritt oder eine Stolperfalle ist, bedeutet für Sandra mit ihrem Handbike erstmal Umweg suchen.

Bordsteine und E-Scooter versperren den Weg

An der Ecke Zillestraße / Richard-Wagner-Straße ist es das erste Mal soweit. An einer Fußgängerampel über die Seitenstraße geht es nicht mehr weiter. Der Bordstein auf der anderen Seite wäre auch mit dem starken Handbike nicht überwindbar. Zusätzlich versperren zwei E-Scooter den Ampelbereich. Ärgerlich.

An einer Ampel an der Ecke Zillestraße / Richard-Wagner-Straße kommt die Rollstuhlfahrerin nicht weiter.

Foto: Norman Börner

Sandra drängelt sie sich an einem Zaun entlang des Gehweges vorbei, nimmt die Ampel an der großen Straße und rollt über die Fahrbahn auf die andere Seite. Nicht ganz ungefährlich. Sie könnte manchmal auch Passanten fragen. „Ob ich darauf Lust habe, ist auch immer etwas stimmungsabhängig.“ Wie jeder Mensch hätte auch sie Tage, wo sie niemand sehen, sprechen oder sogar um einen Gefallen bitten will.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf beteuert, dass es Kreuzungsbereiche barrierefrei ausbaut und bei der Auswahl der Bodenplatten darauf achte, mobilitätseingeschränkte Personen zu berücksichtigen. Ein Straßenzug weiter sind diese Bemühungen sichtbar. An einer Kreuzung wurden nach einer Baustelle ein abgesenkter Bordstein neu verlegt. „Ich sehe die Bemühungen. Es sind aber Tropfen auf den heißen Stein.“

Restaurantbesuche mit unsicherem Ausgang

„Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich mich um mich selbst kümmern kann.“ Nicht immer ist das möglich. Das Paar geht gerne zusammen Essen. Die barrierefreien Lokale in der Umgebung können sie an einer Hand abzählen. Und man wolle ja auch mal etwas Neues ausprobieren. In Spandau waren sie neulich in einem Restaurant. Dort sei der Zugang noch barrierefrei gewesen. Die Toilette war aber im Keller. „Ich habe mich bereits damit abgefunden, dass ich mir den Toilettenbesuch lieber für zu Hause aufspare“, sagt sie.

Auf dem diesjährigen Lollapalooza-Festival habe es zu ihrer Freude barrierefreie Toiletten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gegeben. Diese waren aber für alle Besucher zugänglich. „Dadurch waren die Toiletten sehr verdreckt.“ Dabei würde häufig vergessen, dass manche Menschen im Rollstuhl auch noch andere gesundheitliche Probleme haben. Ein Katheterwechsel auf einer dreckigen Toilette sei gefährlich.

Auf dem Gehweg entlang der Richard-Wagner-Straße liegen immer wieder Scherben zerbrochener Flaschen. Würde sie jetzt an einem Freitag einen Platten bekommen, wäre das Wochenende gelaufen. Dann noch ein Geschäft zu finden, welches den Reifen tauschen oder flicken kann, sei nahezu unmöglich.

Behindertengerechtigkeit wird bei Baustellen oft nicht mitgedacht

Wir kommen jetzt den Platz des Gefallenendenkmals in Alt-Lietzow. Mehrere Baustellen engen den Gehweg ein. „Ich bin gespannt, ob wir hier wieder rauskommen.“ Während wir durch die enge Baustelle rollen, kommt ein Mann von hinten, fasst an den Rollstuhl und fragt, ob er helfen soll. Diese eigentlich nett gemeinte Geste kennt Sandra. Und sie fürchtet sie. „Einen Rolli-Fahrer ungefragt an den Rollstuhl zu fassen oder ihn anzuschieben geht gar nicht.“ Das sei nicht nur übergriffig, es könne auch gefährlich werden. Sie verstehe die gute Absicht. „Ich habe aber meine eigene Technik beim Umfassen. Also bitte lasst so etwas.“

Die Begrenzung einer Baustelle endet direkt an einem Bordstein.

Foto: Norman Börner

Gleich an mehreren Stellen führen die Baustellen für Rollifahrer ins Leere. An der Loschmidtstraße fehlt an einem provisorischen Fußgängerüberweg die Rampe. Und an der Cauerstraße endet der Fußweg in einer Baustelle an einer Absperrung und einer Bordsteinkante. Zwei Meter weiter wäre der Gehweg abgesenkt. Für Sandra heißt es: Rückwärtsgang und Alternative suchen. Die es innerhalb einer Baustelle oft nicht gibt.

Behindertenverband: Bezirke müssen Baustellen stärker kontrollieren

Geplant werden solche Baustellen von den Antragsstellern, teilt der Bezirk mit. Die verkehrsrechtliche Anordnung des Bezirks sehe bei Gehwegvollsperrungen eine Anrampung vor. Wenn diese fehlt, müsse sie nachgeholt werden. Wie es bei beiden Baustellen auch schließlich erfolgte. „Davor hat es niemand interessiert. Der Zustand war wochenlang so“, sagt Dirk. Wo sie sich in so einem Fall offiziell hinwenden müssen, wisse das Paar bis heute nicht. Beim Senat kann eine Baustelle gemeldet werden, wenn sie Radfahrer einschränkt. Ob Rollstuhlfahrer hier auch gehört werden? Und ist nicht der Bezirk zuständig?

Auch Dominik Peter vom Parität Landesverband Berlin sagt, Baustellen seien ein immens großes Problem. Es gebe in Berlin nur ganz wenige Baustellen, die überhaupt an diese Bedürfnisse denken. „Die Bauämter müssen dies stärker in ihr Blickfeld nehmen und kontrollieren.“ Wenn der Verband von so einem Problem erfahre, würde man versuchen, es über den Bezirksbeauftragten für Menschen mit Behinderung zu klären.

Zum Ende des Rundgangs landen wir vor ihrer Stammkneipe. Auch hier ist nicht alles barrierefrei. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann hilft Dirk auch mal tragend aus. Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar. „Eins fürs Leben“, sagt Dirk und gibt Sandra einen Kuss. Liebe kennt keine Hindernisse. Ein Rollstuhl schon.

