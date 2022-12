Volksverhetzung: Einleitung von Ermittlung gegen Abbas weiter in Prüfung

In Berlin hatte Mahmoud Abbas Israel einen „Holocaust“ an Palästinensern vorgeworfen. Ob das Volksverhetzung war, wird weiter geprüft.

Während Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas (links) den Israelis am 16. August einen vielfachen „Holocaust“ an seinem Volk vorwarf, hörte Bundeskanzler Olaf Scholz einfach zu und wurde später für sein Schweigen scharf kritisiert.

Palästinenserpräsident Volksverhetzung: Ermittlung gegen Abbas weiter in Prüfung

Berlin. Mit der Frage, ob die Berliner Strafverfolgungsbehörden wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ermitteln, befasst sich nun die Generalstaatsanwaltschaft (GStA). Aktuell werden geprüft, ob man „die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft geteilt wird“, sagte ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft (StA) hatte Ermittlungen nach mehrmonatiger Prüfung im November abgelehnt.

Während eines Berlinbesuchs im August hatte Abbas auf einer Pressekonferenz an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem Staat Israel einen vielfachen „Holocaust“ an den Palästinensern vorgeworfen. „Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen“, sagte Abbas und fügte dann hinzu: „50 Massaker, 50 Holocausts.“

Die Berliner Polizei sah darin den Anfangsverdacht im Sinne des Paragrafen 130 Strafgesetzbuch (StGB) erfüllt. Dieser definiert die öffentliche Billigung, Leugnung oder Verharmlosung des unter nationalsozialistischer Herrschaft begangenen Völkermords als Volksverhetzung. Die Staatsanwaltschaft teilte im Fall Abbas’ diese Einschätzung nicht und stellte die Ermittlungen ein.

Private Strafanzeige: Einspruch gegen Einschätzung der Staatsanwaltschaft

„Der Vorgang liegt aber mittlerweile zur Prüfung vor, weil ein Anzeigender sich gegen die hiesige Entscheidung gewandt hat“, so der Behördensprecher weiter. Beim Polizeilichen Staatsschutz ging am Tag nach dessen Äußerung mindestens eine Strafanzeige gegen Abbas ein.

Wer in 🇩🇪 den #Holocaust verharmlost, gehört dafür bestraft! Das sage nicht nur ich, sondern unser Gesetz. Im Gegensatz zu Olaf #Scholz lassen wir uns nicht gefallen, wenn in unserem #Kanzleramt antisemitische Propaganda verbreitet & die Schoa damit relativiert wird. #Abbas pic.twitter.com/HLhi4TP8mx — Mike Samuel Delberg (@MikeDelberg) August 17, 2022

Sollte die GStA zu einem anderen Ergebnis als die StA gelangen, gilt es allerdings noch eine weiterer bislang unbeantwortete Frage zu prüfen. Unklar ist, ob gegen Abbas sogenannte Verfahrenshindernisse vorliegen. Der Palästinenserpräsident war im August auf Einladung der Bundesregierung in Berlin.

In diesen Fällen genießen Repräsentanten anderer Staaten wie Diplomaten Immunität, sodass gegen sie auch im Fall von Straftaten nicht ermittelt werden darf. Ob das aber auch für Mahmoud Abbas gilt, ist unklar, da es sich bei Palästina nicht um einen anerkannten Staat handelt.

