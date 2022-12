Steinmeier würdigt „Geist der Humanität“ der Komischen Oper

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Humanität als besonderen Geist der Komischen Oper Berlin gewürdigt. Steinmeier erinnerte am Freitagabend während einer Gala an den Beginn des Hauses vor 75 Jahren, als die Menschen im kriegszerstörten Berlin in die Oper kamen. Das sei etwas anderes gewesen „als die bloße Suche nach Zerstreuung“, sagte Steinmeier.