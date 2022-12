Frau in Schöneiche tot gefunden: Polizei schießt auf Mann

In Schöneiche bei Berlin (Oder-Spree) ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Ein Mann habe die Tote am Freitagmittag in einem Nebengebäude auf dem Grundstück der Frau entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, teilte Polizeisprecher Roland Kamenz mit. Bei den Ermittlungen habe es Hinweise auf eine Person gegeben, die mit einem Auto in der Nähe des Tatorts gewesen sein solle, so der Sprecher.