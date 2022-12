Korruptionsvorwürfe gegen Dilek Kalayci (SPD)

Berlin. Gegen Berlins ehemalige Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wird wegen eines Korruptionsverdachts ermittelt. Wie ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Nachfrage der Berliner Morgenpost bestätigte, wirft man Kalayci Vorteilsnahme vor. So soll sie in ihrer Position als Senatorin einer Kommunikationsfirma zu einem Auftrag der Berliner Gesundheitsverwaltung verholfen haben. Die Agentur soll zuvor privat für Kalayci gearbeitet haben. Der „Tagesspiegel“ hatte zuerst berichtet.

Laut Staatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen gegen Kalayci bereits seit November 2021. Zu diesem Zeitpunkt hatte Berlin zwar bereits neu gewählt, die 55-Jährige war formal jedoch noch im Amt. Im April dieses Jahres sollen die Wohnungen der Ex-Senatorin und weiterer Verdächtiger durchsucht worden sein, darunter auch Arbeitsstätten.

Ermittlungen gegen Agenturinhaber

Der Verdacht sei bei Ermittlungen wegen Betrugs gegen den Agenturinhaber aufgekommen, hieß es weiter. Die Beamten entdeckten bei ihren Untersuchungen Hinweise darauf, dass Kalayci die Agentur zunächst privat beauftragt, deren Leistung aber nicht abgerechnet haben soll. Es gebe weder Rechnungen noch entsprechende Zahlungseingänge, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Anschließend sei dieselbe Firma für einen Senatsauftrag gebucht worden.

Laut des Berichts des „Tagesspiegel“ war die Agentur für die Kampagne „Pflege Deine Zukunft“ beauftragt worden, mit der die Gesundheitsverwaltung im Jahr 2020 für Ausbildungen in Pflegeschulen, Seniorenheimen und Krankenhäusern werben wollte. Gegen den Agenturinhaber wird wegen mutmaßlicher Vorteilsgewährung ermittelt.

Mitarbeiterin der Senatsarbeitsverwaltung ebenfalls unter Verdacht

Der „Tagesspiegel“ zitiert Kalaycis Anwalt: „Abschließende Informationen zu den von Ihnen genannten Aspekten liegen uns nicht vor. Wir gehen davon aus, dass der Sachverhalt sich aufklären und das Verfahren eingestellt wird.“

Ermittlungen sollen unter anderem auch gegen eine Mitarbeiterin der Senatsarbeitsverwaltung aufgenommen worden sein. Auch ihr wird im Zusammenhang mit derselben Agentur Vorteilsnahme vorgeworfen. Mit den Vorwürfen gegen Kalayci stehe dies jedoch nicht im Zusammenhang.

