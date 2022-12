Probleme im Regionalverkehr: So soll die Lage besser werden

Berlin. Der Fahrplanwechsel mit einem verbesserten Angebot war Mitte Dezember zunächst eine positive Nachricht, schnell kam bei Pendlerinnen und Pendlern aber Ernüchterung auf, weil diverse Züge ausfielen oder erheblich verspätet waren. Berlin und Brandenburg hatten bereits zu Beginn dieser Woche erklärt, baldige Verbesserungen zu erwarten – und haben am Tag vor Weihnachten mit der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg), Deutscher Bahn und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) über die Situation und Gegenmaßnahmen gesprochen.

Probleme gibt es derzeit vor allem auf der wichtigen Linie RE1, die seit dem Fahrplanwechsel von der Odeg betrieben wird und bei der nur wenige der angekündigten Verstärkerzüge fahren können. Die Linie RE8 fährt momentan nicht bis nach Berlin, sondern endet in Nauen – die versprochene zusätzliche Verbindung für Pendler im westlichen Umland gibt es damit nicht. Bei der Deutschen Bahn entfallen unter anderem Fahrten auf der Linie RB32.

Zentraler Zugkoordinator soll Situation auf Berliner Stadtbahn verbessern

Als Grund wurde bereits der Krankenstand genannt, hinzukommt die hohe Auslastung der Berliner Stadtbahn. Deren Kapazität sei „mit Inkrafttreten des jüngsten Fahrplanwechsels vollends ausgeschöpft“, sagte ein Bahnsprecher. Verspätungen im Fernverkehr, der ebenfalls über die Stadtbahn fährt, bewirkten in den vergangenen Wochen häufig auch Verzögerungen im Regionalverkehr, weil die Züge aufgehalten werden.

Um die Situation dort zu verbessern, hat die DB Netz AG inzwischen einen zentralen Zugkoordinator eingerichtet, der den pünktlichen Zulauf der Züge nach Berlin überwacht und verspätete Züge gezielt in freie Trassenlücken disponiert, teilte der VBB nach dem Gespräch am Freitag mit. Zudem lege die Deutsche Bahn im Fernverkehr einen stärkeren Fokus auf das pünktliche Ankommen der Züge in Berlin.

In den Blickpunkt rückte zudem die Fahrplanauskunft, die zuletzt teilweise Fahrten ausgewiesen hatte, die dann aber gar nicht stattgefunden haben – zur Verärgerung der Fahrgäste. Auch in der Mitteilung des VBB heißt es, die Fahrgastinformation werde derzeit zum Teil „der aktuellen Situation nicht ganz gerecht“. Künftig soll der tatsächlich angebotene Fahrplan verlässlicher abgebildet werden. „Fehlauskünfte darf es in Zukunft nicht mehr geben“, so der VBB.

Hoher Krankenstand: Zehn zusätzliche Lokführer sollen bei Odeg helfen

Das große Problem der aktuellen Krankenwelle bleibt derweil eine Herausforderung – und ist in seiner weiteren Entwicklung schwer abzuschätzen. Dennoch bleibe es „Ziel und Forderung der Länder, baldmöglichst schrittweise das gesamte bestellte Verkehrsangebot umzusetzen“. Explizit wird dabei die Wiederaufnahme der Fahrten der Linie RE8 nach Berlin genannt, wie auch die RE1-Verstärkerfahrten wieder in vereinbartem Umfang anzubieten. Die Pünktlichkeit der Züge, erklärt der VBB, habe sich aber in den vergangenen Tagen bereits verbessert – wobei auf der Stadtbahn weiterhin rund jede zehnte Regionalbahn unpünktlich ist.

Es komme nun darauf an, einen stabilen Fahrplan zu erstellen, auf den sich die Fahrgäste verlassen können, erklärte Berlins Verkehrsstaatssekretärin Meike Niedbal, die auch Vorsitzende des VBB-Aufsichtsrats ist. „In der momentan verschärften Krankheitssituation müssen wir auf manchen Verstärkerzug verzichten, aber wir haben das gemeinsame Commitment, dass wir gleich zu Beginn des neuen Jahres zügig zum vollumfänglichen Betrieb zurückkommen müssen“, so Niedbal weiter. Bei der Odeg sollen zehn zusätzliche Lokführer, die im Laufe des Januars ihre Arbeit beginnen, die Engpässe bekämpfen, wie Brandenburgs Staatssekretär für Infrastruktur, Rainer Genilke, ergänzte.

Probleme im Regionalverkehr: Weiteres Gespräch noch dieses Jahr geplant

Noch in diesem Jahr soll es laut VBB ein weiteres Gespräch mit allen Beteiligten geben, bei dem vor allem die Personalsituation noch einmal konkret besprochen werden soll. Ziel sei es, im Laufe des Januar 2023 alle bestellten Verkehre auf die Schiene zu bringen. Wie dramatisch der Krankenstand ist, hatte Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke am Freitag im RBB-Inforadio deutlich gemacht. Gegenwärtig kämpfe das Unternehmen mit Krankenquoten „jenseits der 10, 15, 20 Prozent“, sagte Gehrke. Normalerweise liege die Quote unter zehn Prozent. Er gab als Ziel aus, die aktuellen Probleme im ersten Quartal 2023 in den Griff zu bekommen, sofern sich der Krankenstand nicht weiter verschärfe.